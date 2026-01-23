北海岸警網密不透風！淡水警演練防搶 石門攔截網緝凶

本次演練特別模擬搶匪於三芝行搶後，企圖往石門方向遁逃。淡水警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，為守護民眾紅包錢安全，淡水警分局於今（23）日聯合三芝郵局舉行「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」。本次演練特別模擬搶匪於三芝行搶後，企圖往石門方向遁逃，警方隨即啟動科技監控追蹤，並在淡金路上設下重兵攔截，展現警方在北海岸地區布下的堅實防禦網，確保春節治安萬無一失。

演練情境模擬兩名歹徒共乘機車，蒙面持槍闖入三芝郵局，威嚇行員交出櫃檯內大筆現金。郵局行員機警應對，一方面採取拖延戰術，另一方面趁隙按下隱藏報案鈴。淡水分局勤務指揮中心獲報後，立即派遣線上警力馳赴現場，並根據行員提供的歹徒特徵與逃逸方向，迅速通報轄區各派出所啟動「攔截圍捕」機制。

警方隨即啟動科技監控追蹤，並在淡金路上設下重兵攔截。淡水警分局提供

歹徒得手後，原以為能利用北海岸蜿蜒地形逃往石門方向脫困，卻不知早已進入警方的監控網絡，淡水警方隨即啟動科技防禦網，利用監視器即時鎖定逃逸車輛路徑，同步指派三芝、石門一帶的執勤警力，於淡金路段重要路口佈署釘刺帶與巡邏車實施「強力封鎖」，當嫌犯車輛進入伏擊區，警方立即形成「前後夾擊」之勢，面對荷槍實彈的優勢警力，歹徒最終自知法網難逃，棄械趴下就擒。

淡水警分局長謝明杰表示，三芝與石門地區雖然地處北海岸，但治安維護標準絕對「不分區域、無死角」，本次演練旨在測試偏鄉與都會區交界處的警力連動機制，確保歹徒不論往何處竄逃，都無法逃脫警方的法網。並呼籲民眾，春節期間若有提取大額現金需求，歡迎向警方申請「護鈔服務」，此外，若發現周遭有可疑人士或車輛徘徊，請立即撥打 110 報案，警方將持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，讓市民都能平安過好年。