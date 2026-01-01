北海岸風浪警戒，野柳燭台石封閉、和平島沙灘暫停開放。（示意圖、資料照／北觀處提供）

受東北季風及鋒面影響，北台灣元旦起天氣明顯轉壞，中央氣象署今（1）日上午針對基隆北海岸、台北市及新北市山區發布大雨特報，其中新北市北海岸已出現局部豪雨情形，強風巨浪接連拍岸，北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）啟動安全管制措施，野柳與和平島等知名景點部分區域暫停開放，提醒民眾避免前往海邊活動。

中央氣象署指出，本波大雨影響時間自今日上午持續至2日清晨，北海岸地區除降雨外，沿海風力偏強，浪高明顯增加，易出現長浪與海水上岸情形，呼籲民眾留意瞬間強降雨、落石及地形滑動風險。

北觀處表示，因東北季風帶來強風巨浪，野柳地質公園自1月1日起，暫時封閉第一區「燭台石景觀區」，避免遊客靠近臨海岩盤，其他區域則維持開放，但已加派人力加強巡檢與安全維護，並隨時視天候狀況調整管制措施。

野柳地質公園現場浪花不斷拍打岸際，部分步道周邊出現積水與海水倒灌情形，原本平整的沙岩地形被水流沖刷出溝槽，顯示風浪威力不容小覷，相關單位已拉起封鎖線，禁止遊客進入危險區域。

此外，基隆市和平島地質公園也公告，因風浪直接拍上岸際，沙灘及水域全面關閉，避免民眾戲水或靠近海邊發生意外，其餘非臨海區域則視現場狀況彈性管制。

