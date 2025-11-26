北海捕獲380公斤巨型棕熊！大到獵人喊罕見

▲日本北海道捕獲一頭重達380公斤的巨大棕熊。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 日本今年熊害、熊出沒事件頻傳，北海道苫前町昨（25日）捕獲一隻重達約380公斤的巨大雄性棕熊，當地自夏季起就屢次發現有400公斤巨熊出沒，此次捕獲的可能就是那頭棕熊。

據日媒共同社、NHK報導，北海道苫前町25日捕獲並處置一頭重約380公斤的雄性棕熊。苫前町獵友會會長林豐行表示，捕獲的棕熊體長約1.9公尺，25日發現這頭熊被關在誘捕籠中。

當地從夏季起就多次發現有重約400公斤的巨大棕熊出沒，還會搶食牛飼料，此前設置的誘捕籠都未能將其捕獲。本月11日晚上到隔天，同一地點再次出現一頭體型巨大的棕熊，並被攝影機拍到推倒重達300多公斤的陷阱。

廣告 廣告

林豐行指出，當時現場留下的腳印，與25日被捕獲的棕熊腳印幾乎完全相同，因此據信捕獲的就是同一頭棕熊，「我很驚訝它居然能落入陷阱。這種體型的棕熊並不多見，所以我相信是同一頭，我想大家都會因為我們能抓住它而感到欣慰」。

北海道政府資訊顯示，成年雄性棕熊一般體重為150公斤至400公斤。札幌市25日召開探討棕熊對策的會議，本年度截至當天傍晚，市內棕熊出沒事件已達共計358起，包括確認目擊、足跡或糞便痕跡等。該市分析認為樹木果實歉收導致熊在市區周邊出沒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

歸化比永住還寬鬆？日本擬提高門檻 居住年限「5年翻倍到10年」

中國制裁日本完敗！牌打到見底 矢板明夫：台灣議題國際化成定局

中國人有聽話不去日本？分析曝「關鍵數據」：90%是自由行