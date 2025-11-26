北海枯竭油田重生 歐盟推碳封存估明年商轉

從丹麥的第5大城市埃斯比約到北海油田，最快的方式就是搭飛機。埃斯比約依傍著北海，是世界著名的石油產區，每日的產量大約600萬桶。

早期除了丹麥，還有英國、挪威和荷蘭等歐盟國家，都在這裡開採石油和天然氣。而有些油氣田已經枯竭，但當時為了提升石油採收率的碳捕集設備，以及運輸和儲存等相關建設都還在，而且足夠，因此這裡的條件適合發展碳封存。

英力士能源公司歐洲區執行長蓋德認為，「丹麥有能力儲存幾百年來的碳排放量，所以我們能創造幫助歐洲，在這裡儲存大量二氧化碳的產業，在這方面丹麥具有相當大的潛力。」

為了讓已經枯竭的油田重生，英力士採取與開採石油相反的方法，將在歐洲工廠煙囪捕捉到的二氧化碳排放，注入北海1800公尺深的地下儲集層，讓二氧化碳填充到岩層的孔隙中，協助減緩氣候變遷。

這項叫做「綠沙未來」的計畫，預計明年投入商業營運，初期每年儲存40萬噸的二氧化碳，到了2030年，儲存量將逐步提升到800萬噸。而「綠沙未來」也將會是歐盟首座在近海全面運作的碳封存地點。

丹麥與格陵蘭地質調查局高級研究員紹夫斯博表示，「我們可以看到在這樣的岩石中，有三分之一是由孔隙構成的，因此這種岩石的孔隙可以用二氧化碳代替。」

根據國際能源總署的統計，去年全球二氧化碳的排放量接近380億噸。而參與這項開發計畫的地質學者表示，不想讓歐洲因為碳排問題而去工業化，綠沙未來是目前最好的解決方法。只是環保人士擔憂，碳捕集與封存技術，可能已經成為產業拖延淨零排放目標的藉口。