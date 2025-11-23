北海追風慢遊 北觀處推影片

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處積極推廣北海岸自行車觀光，與知名藝人KID林柏昇及兒子木木，以親子共騎方式深度體驗北海岸的自然風光，並將過程拍攝成《爸氣上路．北海追風》YouTube影片，帶領觀眾感受從野柳一路騎乘自行車到白沙灣的山海慢旅魅力。影片中父子倆自然的互動與歡笑聲，生動展現了北海岸結合親子同樂、運動休閒與生態旅遊的多元面貌。

北觀處近年來致力於建構適合闔家出遊的親子自行車道，串聯淡水、三芝、石門、金山與萬里等沿線路段。影片中，KID林柏昇與木木一路騎經野柳、白沙灣遊憩區及雙灣自行車道，享受「邊玩邊騎」的親子慢活節奏。父子倆更造訪了在地著名的「四姐妹海鮮餐廳」和特色咖啡館「山海芳園」，體驗北海岸的人文溫度與自然之美。

北觀處表示，北海岸擁有完善的自行車道與觀景設施，沿線更設有多處UBIKE站點，大幅提升了旅遊的便利性。無論是親子出遊、情侶約會或是三五好友出遊，旅客都能依據個人時間與體力，彈性選擇合適的路線。建議旅客可於捷運淡水站出發，沿著濱海公路一路向北，串連三芝淺水灣海濱公園、白沙灣、石門洞、老梅綠石槽、野柳等景點。透過UBIKE隨租隨還的便利性，讓遊客能更自在地探索，輕鬆規劃半日或一日的遊程，體驗「慢旅行、親近自然」的旅遊新風潮，是親子同遊與輕旅行的最佳選擇。

在這個氣候宜人的旅遊季節，北觀處邀請所有家庭，跟隨《爸氣上路．北海追風》影片中KID與木木的腳步，探索北海岸藍天碧海、岩岸綠林與人情風貌。從早晨海風拂面，到午後步道漫行，再到夕陽下的踏浪回程，讓親子騎行成為彼此最真實、難忘的旅遊回憶。北觀處將持續提供親子友善、騎乘友善的路線資訊、UBIKE租借點與豐富行程建議，歡迎民眾持續關注北觀處官網及「幸福北海岸」粉絲專頁，一同規劃屬於親子的幸福單車時光。