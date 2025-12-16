北海道下「濕雪」12H積雪逾60cm 強風竟達中颱等級

日本北海道降下破紀錄大雪。（示意圖／unsplash）





從14日開始，日本北海道降下破紀錄大雪，部分地區在12小時之內積雪超過60公分，而這次降雪重量還特別重，是因為地面溫度高，大雪夾帶較多水氣。除此之外還罕見颳起強風，最大風力竟然可達到中度颱風等級。

狂風怒吼加上暴雪紛飛，日本北海道地區從14日開始，變成一片冰凍世界，宛如北極降臨，遠輕町在12小時內降雪超過60公分，打破史上紀錄。在攝氏零下的低溫中，民眾努力除雪，雖然下了就鏟，但是鏟了又下，每個人都搞到腰酸背痛。

這場暴雪影響北海道各地交通，有人行駛在高速公路上，車子突然打滑，還轉了一個大圈才停下來，險象環生。還有人的車子受困，需要別人協助拖出。

因為地面溫度較高，讓這次的降雪夾帶更多水氣，變成重量較重的「濕雪」，當地許多電線桿被積雪壓倒，交通號誌不亮，還一度造成至少36000戶停電。

網走市的巨蛋圓頂也被積雪壓到凹陷；釧路市的一所小學也因為無電可用而被迫停課。積雪又濕又重，還出現罕見的強風，紋別市最大風速超過每秒40公尺，已經是中度颱風等級。

日本氣象廳表示，這波降雪在16日趨緩，並從周五開始回暖，必須注意積雪融化後所造成的影響。

