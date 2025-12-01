北海道今晨規模4.5地震 最大震度3級

[Newtalk新聞] 近日天氣晴朗，對此氣象署指出，今(30)天這波中高層水氣預計影響到明(1)晨，明晨之前西半部有零星小雨，白天過後水氣減少，但後天晚上下一波東北季風增強，迎風面轉濕冷，且將有一波降溫，其中最冷時刻在12月4日清晨，局部低溫可能下探13度。 氣象署指出，明天白天過後水氣減少，氣溫約25到28度左右，後天清晨低溫約20度上下，類似天氣持續到後天白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。 但後天晚間起東北季風增強，將一路影響到12月5日，其中後天晚上到12月3日北部、東半部，恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；12月4、5日東北季風持續影響，水氣也會減少，回到多雲到晴天氣，但基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。 最冷的時間點落在4日清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，週末東北季風減弱，北部和宜蘭溫度可回到22到25度以上。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣2025經濟成長率7.37%？ CNN點出問題：所得差距擴大、實質薪資停滯下週

