北海道函館大火狂燒4小時！百貨緊急閉館

▲日本北海道函館市中心今（2）日下午發生火災，一棟二層建築物起火，火勢延燒逾4個小時，附近百貨受濃煙影響提前閉館。（圖／翻攝自Ｘ／災害火災画像速報ニュース2@Gt8VUlzRG7buafO）

[NOWnews今日新聞] 日本北海道函館知名景點五稜郭附近，今（2）日下午發生火災，一棟二層建築物起火，火勢延燒逾4個小時仍在持續，由於現場濃煙密佈，附近百貨已經緊急關閉。

據日本NHK、HTB北海道新聞報導，北海道函館市本町一棟木造的2層建築物發生火災，消防部門在當地時間2時50分左右接到火警報案，據信起火建築是房地產公司，火勢蔓延到附近建築物，現場出動18輛消防車，截至7時許，火勢仍未撲滅，所幸室內人員全數平安疏散。

消防表示，正在確認鄰近建築物的延燒狀況，以及是否有人傷亡。但截至目前為止，尚未接獲有人受傷或未能及時逃生的通報。

事發地點位於函館市中心的繁華街區，距離知名觀光景點五稜郭公園約1公里西南方，聚集著眾多餐廳、百貨商店、辦公大樓等等，由於現場濃煙密佈，百貨公司丸井今井函館店提前兩小時於下午4點30分關門，設有無印良品等店舖的購物中心「SHARE STAR函館」也臨時閉館。

