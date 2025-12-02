北海道函館市中心火警！附近百貨公司暫時關閉

即時中心／廖予瑄報導

驚！日本北海道函館市的一棟建築物，在當地時間今（2）日下午2點50分左右（台灣時間下午1點50分許）發生火災；根據日媒《NHK》報導，警方和消防部門指出，目前尚未有人員傷亡，但附近的百貨公司和其他商業設施已暫時關閉。

當地警方表示，今日下午獲報，函館市本町一棟2層樓建築物竄出火舌，並延燒至鄰近建築物，因此消防單位也隨即派出10多輛消防車前往現場灌救。

消防單位指出，幸好這場火警並未造成人員傷亡；但火災造成現場濃煙密布，因此附近的百貨公司和其他商業設施也暫時關閉。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／北海道函館市中心冒大火！濃煙密布畫面曝 附近百貨公司暫時關閉

更多民視新聞報導

3年18次火警！澎湖垃圾場狂燒惹民怨 縣長3度致歉

在野黨要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院：違憲

藍白能合？民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 喊話國民黨內容曝光

