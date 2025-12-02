北海道函館市中心陷火海 濃煙沖天延燒逾2小時

根據《NHK》報導，日本北海道函館市中心地區今（2）日下午發生火災，起火地點位在商辦與餐飲店林立的本町一帶。從通報時間起算已超過2小時，火勢目前仍未獲得控制，當地消防出動十多輛消防車趕往灌救，暫未傳出有人受傷或受困。

事發於當地時間下午2時50分左右，消防接獲報案，指稱函館市本町一處辦公室冒出火勢，隨即派遣10多輛消防車前往現場持續灌救。消防單位表示，所幸到目前為止尚未接獲任何傷者或逃生不及民眾的通報。

責任編輯／周瑾逸

