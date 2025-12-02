北海道函館市鬧區大火！五稜郭周邊商辦區濃煙密布 百貨緊急停業

北海道函館市中心鬧區發生一起重大火災。（翻攝自@HTB_news X）

今日（2日）下午，北海道函館市中心鬧區發生一起重大火災。火災地點位於人潮眾多的本町地區，該區餐飲店、辦公室及商業設施林立，且鄰近知名觀光勝地五稜郭公園。火勢猛烈，濃煙蔽日，造成周邊交通與商業活動受到嚴重影響。

火勢猛烈 消防隊出動十餘輛車搶救

綜合日媒報導，火災發生於下午2點50分左右，消防單位接獲報案，指稱本町一棟兩層樓老舊建築物的辦公室失火。警方初步研判，起火點可能位於一樓後門附近的廁所。

火勢一發不可收拾，持續有猛烈火焰和大量濃煙從建築物內竄出。函館市消防局緊急出動了超過10輛，甚至多達14輛消防車前往灌救，試圖阻止火勢延燒至鄰近建築物。截至發稿為止，消防人員仍在現場持續進行滅火作業。

員工已全數疏散 尚無傳出傷亡

儘管火勢驚人，所幸建築物內的員工皆已順利撤離疏散。消防單位表示，目前尚未接獲任何人員受傷或受困的消息。

鄰近商業設施受影響 緊急關閉

由於火災地點位於市中心繁華地帶，且濃煙不斷飄散，對周邊商家造成影響。位於市電五稜郭公園前站牌附近的百貨公司丸井今井函館店，因店內吸入濃煙，已於下午4點30分提前結束營業。此外，同一區域的另一商場「シエスタハコダテ」也已臨時閉館。

消防單位正持續確認火勢撲滅情況，並調查確切的起火原因。

