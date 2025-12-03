北海道函館火災今晨撲滅 電車百貨恢復正常無人傷亡

（記者許皓庭／綜合報導）日本北海道函館市五稜郭商圈本町一帶昨（2 ）日下午發生大火，現場大量濃煙一度使街區能見度驟降，消防單位徹夜灌救。最新消息指出，火勢已於今（3）日上午 8 時剛過成功撲滅，從起火到完全熄滅歷時約 17 小時。當局目前確認火災中無人受傷，相關單位正持續調查起火原因。因火勢影響而暫停營運的百貨與電車，今日均已恢復正常。

圖／日本北海道函館市區昨（2 ）日下午發生大火，直至今（3）日上午才完全撲滅，從起火到完全熄滅歷時約 17 小時。（翻攝 DJ YOHJI X）

函館市消防署表示，昨日下午 2 時 50 分（台灣時間下午 1 時 50 分）接獲通報，指出本町 6 番附近一棟老舊兩層樓建築冒出火光。該處距離五稜郭公園約 1 公里，屬於餐飲與商辦密集區，平日人潮眾多。消防車陸續增援至至少 14 輛，於夜間持續灌救。

廣告 廣告

大火初期濃煙大量竄出，使街道能見度瞬間下降，不少民眾因濃煙瀰漫而停下觀望，現場一度混亂。消防人員指出，由於建築物老舊，加上內部結構複雜，救援難度提高，延長了整體撲滅時間。

根據日本放送協會（NHK）與北海道文化放送（UHB）報導，事發時建築物內的員工已在第一時間疏散，未接獲人員受傷或受困通報。警方與消防仍在進一步確認是否有鄰近建築受波及，並持續調查起火原因及火勢擴散情形。

火災也對周邊商圈營運造成影響。位於五稜郭公園前站的大型購物中心「SHARE STAR 函館」昨日下午宣布緊急閉館；「丸井今井函館店」亦提前於下午 4 時 30 分結束營業。最新消息指出，丸井今井函館店已於今（3）日恢復營運，周邊商家也逐步恢復正常。

此外，火場鄰近函館市電（路面電車）沿線，昨日濃煙曾一度影響電車行駛，部分路段暫停營運。函館市電表示，今日清晨起路線已全面恢復運作，首班車正常發車，交通已逐步回到穩定狀態。

警方今日持續在人流較多的本町至五稜郭公園周邊維持封鎖線，以協助災後調查與安全控管。當局呼籲民眾暫時避開相關路段，以免影響現場鑑識與後續檢視工作。

截至目前，日本消防與警方仍在調查引發火災的確切原因，也將進一步評估建築結構受損狀況。當地政府表示，後續會協助受影響店家與居民恢復正常生活，並持續更新相關資訊。

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰

