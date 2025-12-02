北海道函館鬧區驚傳大火 10多輛消防車緊急出動灌救

2日下午，日本北海道函館市中心發生火災，從接獲通報至今已超過2小時，火勢仍未獲得控制。消防單位表示，目前尚未接獲人員傷亡或受困的通報，消防人員正全力進行滅火作業。

日本北海道函館市中心發生大火。（圖／NNN）

根據日媒報導，當地消防單位指出，2日下午2時50分左右，函館市本町地區有民眾向消防單位通報「事務所起火」。消防單位接獲通報後，立即派遣超過10輛消防車輛趕赴現場進行搶救。

目前消防工作仍在進行中，現場濃重的白色煙霧中夾雜著些許黑色，不時可見紅色的火焰，火勢絲毫沒有減弱的跡象。

消防單位表示，截至目前為止，尚未接獲任何人員受傷或逃生不及的相關訊息。起火地點位於函館市中心地帶，該區域內餐飲店及辦公大樓林立，屬於商業繁華地段。

