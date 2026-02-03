北海道包車放鳥還封鎖 台客被肉搜辯「怕詐騙」！ 日業者爆氣：編造藉口

一名台灣人至北海道旅遊，事先預約包車接機服務，沒想到卻臨時放鳥還封鎖業者，事後才辯稱怕被詐騙。示意圖，太報資料照



近日一名經營日本全境旅遊包車服務的網友，在社群平台上跨海尋人，表示一名台灣人日前訂了北海道的接機服務，結果卻無故放鳥，用來聯繫的LINE也被封鎖，希望對方能出面解決，引起網友討論，網紅四叉貓也肉搜出當事人疑似是在高雄開便當店的許姓男子。日本業者昨日（2/2）再度發文表示，許男已主動聯繫，並表示之所以放鳥還失聯、封鎖是因「怕被詐騙」。

日本業者日前發文求助，表示被台灣旅客無故放鳥，昨日發出後續，表示當事人許男已於昨日主動聯繫，表示因為LINE系統提醒業者的帳號並非台灣門號註冊，可能涉及詐騙，才會基於害怕被騙而封鎖業者，坦承自己有錯在先，也願意支付3萬日圓的租車費用，不過希望業者可以幫忙在社團說明後續處理進度及放鳥原因。

不過日本業者對於許男的說法並不買單，強調早在遊客出發前一晚就已成立群組，並事先提供司機和車輛資訊，對方當時也曾回覆「好的」確認行程，事先也未收取任何費用，質疑對方是落地後覺得不需要就直接封鎖，認為業者也沒辦法找到他。

對於許男表示因為擔心被騙，業者則認為許男的說法不合邏輯，回嗆「如果說不是用台灣手機號註冊的就是詐騙，那豈不是除了用台灣手機號註冊的人以外都是騙子了」，並表示會在社群說明已聯絡並支付費用，但不會幫忙澄清是因為擔心詐騙才放鳥，「做人要講信譽，信譽沒了就什麼都沒了。您這個事情根本是不成立，無中生有編造的藉口。」

貼文發布後引發網友熱議，有人批評「他訂日本的交通，對方當然不是台灣門號啊，是在說什麼」、「他以為封鎖就當作沒這件事了，沒想到你會這樣找他，全世界的人都知道他這樣，下次出國，看誰還敢做他的生意！」還有人質疑「有夠唬爛，LINE封鎖就算了，大頭貼也換掉，FB也是做了更動，說白了就是撐不住了，知道再繼續這樣，便當店的生意會完蛋」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上台灣新聞了才說要付錢吧」。

