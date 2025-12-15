北海道地震警報解除？專家示警「注意7級以上強震」3可能情境曝光

青森8日強震後，北海道的餘震警報暫時解除，但學者警示仍可能有3種情境必須保持警戒。（翻攝自日本氣象廳）

日本青森東海岸本月8日發生規模7.6強烈地震，日本氣象廳發布「北海道／三陸近海餘震警報」，警戒時間在日本時間今（16日）凌晨0點解除。然而這並不代表地震的威脅就此解除了，學者示警未來仍有可能發生7級以上強震，並提出有可能的3種情境，包括在上次震央的南邊、青森東部外，以及千島海溝沿岸，都要持續保持警戒。

《NHK》報導，儘管「北海道／三陸近海餘震警報」已在今凌晨解除，熟悉地震與地殼變動的京都大學防災研究所教授西村卓也仍提醒民眾，還是要持續做好防災準備，並提出了他所擔憂的3種情境。

情境一：8日震央南邊發生規模7地震

西村卓也教授認為，最可能的情況是在本月8日的震央的南方，即青森縣東海岸的南方發生規模7地震。他指出，這次地震被認為發生在1968年十勝沖地震的北側，而南側尚未發生錯動、持續累積應力，因此很有可能發生像1994年「三陸遙外海地震」般的規模7地震。

情境二：青森東部外海規模8以上強震

西村卓也教授指出，由於這次地震在1968年的十勝沖地震的震源區北側，尚不清楚是否發生整體位移，仍存在尚未錯動的區域，地震規模就可能不只停留在7，而進一步發展成規模8以上的強烈地震。

情境三：千島海溝沿線規模9以上超強地震

這是3種情境中最為嚴重的情況。千島海溝在北海道的太平洋側，今年1月政府地震調查委員會就已經點名，該處未來30年內可能發生規模8.8以上強震的機率最高達到40%。西村教授表示，8日地震後，位於震央東側的區域觀測到人體無法感知的微小震動「微動」，板塊交界可能正在發生緩慢滑動的「慢滑移（Slow Slip）」現象。而目前尚未觀測到會影響其他區域的變化，若這個「微動」向東北方向擴散，可能提高超強烈地震的風險，必須持續監測。

日本氣象廳針對日本海溝、千島海溝沿線可能發生的強烈地震，提出抗震防備工作預警。（翻攝自日本氣象廳）

西村教授呼籲，即使過了一週，大地震的風險也不會突然歸零。「請牢記未來仍可能發生大地震，並持續在日常生活中做好防災準備。」千島海溝、日本海溝發生強烈地震的風險仍高，因此即使警報期間結束，仍有必要持續推動平時的住宅耐震補強、固定家具、確認避難路線，並準備緊急避難包等，做好因應地震與海嘯的防災準備。

