北海道大地震警訊！ 日專家：發生時機已成熟

日本研究團隊最新指出，位於北海道十勝外海的海底板塊邊界下方，長期以來持續累積應力，從地震學角度來看，已呈現「超巨大地震發生準備就緒」的狀態。該區過去曾多次發生規模9以上的超大地震，學者警告，從時間與能量累積判斷，風險正持續升高。

根據日媒《共同社》報導，靜岡縣立大學與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）組成的研究團隊，分析日本氣象廳的地震觀測資料後發現，北海道十勝沖一帶的海底板塊下方，應力仍在不斷累積，且程度逐年增加。相關研究成果已於本月6日對外公布。

研究團隊蒐集並分析2000年至2025年間，從北海道近海延伸至東北近海的板塊邊界周邊、規模2.5以上的地震數據，透過不同震級地震發生次數的比例，反推出地殼內部所累積的應力。結果顯示，十勝沖特定區域存在明顯的應力集中帶，且累積速度並未減緩，顯示能量尚未釋放。

報導進一步說明，依日本政府地震調查委員會的長期評估，北海道沿海地區大約每340年至380年，就會發生一次規模9等級的超巨大地震。然而，上一次同等級地震可追溯至17世紀，距今已約400年，明顯超過平均週期。有鑑於此，地震調查委員會推估，未來30年內發生超大地震的機率介於7％至40％之間，並直指「發生時期已具高度迫切性」。

靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉也指出，從板塊運動與能量累積狀況來看，北海道近海已達到超大地震發生的成熟期，「時機已經成熟」，不能再以低機率事件來看待。

