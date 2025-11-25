北海道大棕熊「朝車猛衝」 女駕駛嚇壞「打錯檔」：46年第一次遇到

北海道棕熊朝車輛狂奔威嚇。翻攝X/@whiskeyathome



日本熊患愈演愈烈，甚至已經到了熊冬眠的季節，但日本仍時常出現目擊熊的各種新聞。北海道已經進入嚴寒的冬季，不少民眾也開始享受滑雪、泡湯的樂趣，各處也掛起不少聖誕燈飾，不過，就有一名女駕駛載著孩子準備回家時，行駛在道路上，竟遇見1大2小「3頭棕熊」路上逛大街，並且還朝她的車輛衝過來。女駕駛嚇傻慌亂還打錯檔，她說在當地住了46年，第一次遇到熊。

事發為前天（11／23）深夜，地點則是在北海道札幌東北方的歌志內市，女駕駛載著女兒準備要回家，竟然發現路上出現三個黑色物體，仔細一看竟是1大2小總共3頭棕熊在路上，約2米長的母熊為保護幼熊，立刻朝車子暴衝而來。母熊往前衝威嚇女駕駛，隨即回到幼熊身邊，3熊消失在黑夜之中。

這名女子說，在當地住了46年，第一次遇到熊，當時真的太害怕，倒檔打不進去，一下子打到空檔，一下又打錯檔，如果沒倒車成功可能真的會被攻擊，而且後方還是懸崖，如果熊真的持續追擊，可能無處可逃了。

棕熊攻擊車輛事件頻發，就在11月6日，北海道桑田牧場工作人員開車途中遇到熊襲擊，熊朝著車頭高速衝過來一掌拍下，嚇得工作人員趕緊倒車逃命，引擎蓋留下熊爪深深凹痕，畫面相當驚悚。

