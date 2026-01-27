北海道大雪塞爆！導遊曝慘況 開車2hr還連得到飯店網路

日本下大雪影響交通，一名台灣導遊分享，昨天在札幌帶團時，巴士從飯店出發超過2小時，手機竟然還連得到飯店的無線網路，原來是因大雪造成嚴重塞車，貼文引發熱議，有人笑虧「這樣走路會不會更快？」不過也有網友提醒，暴雪期間交通風險高，民眾前往當地旅遊須多加留意行程與安全。

一名台灣導遊昨在社群平台Threads上分享，他在北海道札幌帶團，巴士從飯店出發後，他拿著麥克風講了1小時20分鐘，稍作休息追劇，看了2集約40分鐘的影片，抬頭看向窗外確認行進位置，卻發現手機仍能連上飯店的無線網路，讓他哭笑不得。

貼文引發網友討論，「還能連到Wi-Fi，這不是代表根本沒在動嗎？」、「走路會不會更快抵達目的地」、「感覺好辛苦，下大雪，大家去玩要注意安全。」

導遊也補充說，由於塞車太久，他擔心客人抱怨，當巴士前方計程車陷入雪堆時，他下車幫忙推車，結果巴士上的客人幾乎全部下車一起幫忙。導遊感嘆，只要是力所能及的事情，台灣人都很有同情心和人情味。

綜合日媒報導，日本北海道近日下起破紀錄大雪，境內交通自25日起受到嚴重影響，直到今（27日）清晨，新千歲機場仍有超過2000人滯留航廈過夜；先前因大雪停駛的JR列車雖於昨（26日）下午恢復運行，但時刻表仍混亂。

