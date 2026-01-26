北海道大雪影響交通 7000人滯留新千歲機場
札幌往富良野的路上，小客車卡在積雪動彈不得，路過民眾自發幫忙，總算脫困，北海道札幌地區26日午後還在下雪，鏟雪車作業不及，多處道路積雪未退，在當地工作的台灣人分享，雖然降雪趨緩，但是前一日的暴雪打亂陸空交通，JR列車停擺、巴士停開，計程車也叫不到。
旅居北海道台人ViVi提及，「到昨天下班之前都沒有恢復行駛，所以就趕快訂飯店，想說不訂飯店的話，因為回不了家，巴士也都停駛了這樣子，列車2天都停駛，好像目前印象中沒有這樣子。」
在當地旅行的旅客行程大亂，NHK報導，25日北海道迎來破紀錄的大雪，新千歲機場對外交通一度中斷，到了26日中午前還有約7000人滯留，機場將平時用來舉辦活動的空間，布置成臨時等待區，來容納長長的人龍，有旅客甚至宿機場。
旅客說道，「昨日大概是下午1時半到2時之間，情況有點糟，大家都睡在地板上，晚到的人很難找到座位。」
NHK報導指出，截至26日上午，大雪造成青森縣部分地區積雪來到400多公分，受大雪影響，前一日一群前往青森平川市山區遊玩的遊客，一度去聯繫，經過警方出動尋人，所幸最後8人全數被尋獲。
NHK記者在現場指出，「這裡是青森縣平川市，一群失聯已久的男子，上午11時前返回山區，他們都戴著遮住臉部的頭盔，有些人衣服上沾滿了雪，但看起來都沒有受傷。」
至於我國在日本團客狀況，雄獅旅遊表示，北海道部分地區零星道路封閉與航班延誤，團體行程尚未出現重大影響，所有旅客皆安全無虞，已即時啟動應變機制，將彈性調整行程。可樂旅遊表示，目前日本團體行程未因大雪有重大影響，將持續關注當地最新消息，以旅客安全及權益為優先考量。
