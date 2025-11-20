北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆

北海道大雪。（圖／畫面授權 gintokkistudio）

日本北海道的冬季旅遊對台灣遊客來說充滿挑戰，許多人面臨積雪帶來的困境。有台灣遊客在札幌自駕前往美瑛時，因路面結冰打滑且雪勢加劇，開了40公里後決定折返，沿途還目睹多起車禍事故。其他旅客則遭遇腳陷雪堆、拖行李困難的窘境。專家提醒，雪季旅遊應準備冰爪、雪杖，並沿足跡行走；自駕時則需注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，同時建議購買保險以確保旅途安全。

北海道大雪。（圖／畫面授權 gintokkistudio）

一位台灣攝影師陳先生分享，他原本計畫從札幌自駕前往美瑛，但離開札幌市區僅10分鐘，能見度就急劇下降，雪如暴風般下著，路面積雪迅速變厚，且沒看到任何除雪作業。陳先生表示，沿途看到許多警察正在處理車輛衝入雪堆釀成的車禍事故，最終他們開了40公里後決定折返。

廣告 廣告

北海道大雪。（圖／畫面授權 _marvinchi）

另有台灣旅客分享入住飯店的困難經歷，他們一下車雙腳立刻陷入厚厚的雪堆中，拖著行李箱前進更是寸步難行，不得不打傘、拿雪鏟，艱難地體驗北海道下雪天的入住過程。

旅遊達人傑西大叔提醒，雪季到日本旅遊時，行走應選擇有足跡的路徑，或準備雪杖探路避免踏空受傷。他特別提到被擠壓形成的黑冰不易察覺，走過去非常容易滑倒，建議可到便利商店購買冰爪增加抓地力。

對於雪中自駕，傑西大叔強調租車時必須確保車輛配備雪胎，並且減速慢行，延長煞車距離。他特別提醒要小心道路轉角處因雪堆形成的視線死角，可能來不及閃避對向車輛。

面對積雪環境，無論走路或開車都應放慢速度。傑西大叔也建議，雪季旅遊最好購買完整保險，以確保萬一發生事故時有理賠保障。

更多 TVBS 報導

Snow Man演唱會驚見瘋狂女粉「全裸揮手燈」！歌迷崩潰直呼：救救我

右臉被野熊咬！日8旬獵人巡查遇「熊襲」 開槍擊斃才脫險

日明治11年「丘珠熊襲」血案！闖屋釀4死 解剖見嬰頭皮、手臂

天雨地濕滑？ 北捷乘客「倒一排」 女子慘摔

