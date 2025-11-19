北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場

國際中心／倪譽瑋報導

北海道小樽的台灣觀光客，全身包緊緊受訪，被日媒選為影片封面。（圖／翻攝自YT@ANNnewsCH）

日前寒流侵襲日本，多處地區下起雪來。日媒《朝日新聞》實際走訪北海道的觀光區小樽，當地飄雪不斷，許多人都穿著厚重大衣防寒，其中一對來自台灣的夫妻受訪，兩人同樣身穿厚衣；而妻子絨毛頭套成為亮點，她只露出眼睛，笑著說「Very Cold」。兩人受訪畫面作為影片的封面，轉傳至台灣社群，眾人看到直呼「像羊咩咩太可愛了」、「冷進骨頭裡」。

寒流襲日本 北海道天氣急凍大飄雪

近期寒流襲擊日本北海道、東北地區，例如本州北端城市青森，已見到積雪灑在樹上、離北部較遠的岐阜縣高山市更展開松枝保護作業，避免積雪折斷樹枝。而北海道小樽可謂面對寒流第一線，18日時積雪一度達到47公分、天氣十分寒冷。

日媒《朝日新聞》報導，小樽當地被白茫茫的飄雪籠罩，17日一度出現今年冬季最低溫「零下1.2度」。記者實地訪問當地民眾，有人直呼「好冷啊！我止不住地發抖。沒想到會這麼冷。」也有人表示自己穿了7層衣服出門。

小樽觀光客穿厚衣 台灣人「包成羊咩咩」引發討論

許多觀光客紛紛震驚，例如從東京來的旅客，她直呼「我覺得全身都沾滿了雪。」最亮眼的是，小樽也有台灣遊客，只見一對蜜月夫婦全身包緊緊受訪，妻子嘴巴、頭髮全被絨毛頭套遮住，只露出眼睛，他們表示「想在小樽看雪，但沒想到雪下得這麼大。」被問到「Are you cold？」那位妻子回答「Very Cold」。

影片也被轉貼到台灣社群Threads，大家紛紛驚呼「下雪真的超冷，冷進骨頭裡 」、「這女生像羊咩咩太可愛了」、「去年的我經過小樽，（現在）看到這兩位，就想起當時被風雪包圍的感覺」、「右邊那個還以為雪積到她頭上了」。

