北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛
日本北海道地區降下大雪，根據最新消息，北海道新千歲機場受到大雪影響，14日下午宣布120架次起降航班取消，包括往返東京羽田機場的航班都已取消，旅客最好事先查詢最新班機訊息。另外北海道旅客鐵道（JR北海道），也有58班次列車停駛。
