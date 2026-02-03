北海道女婿驚「特斯拉車價差百萬」嚇傻！台灣1輛還比日本2輛貴

網紅「北海道女婿」見台灣特斯拉車價較日本多了將近100萬元，引發網友哀怨。圖／翻攝Pexels

「不看不知道，看了不得了！」赴日本發展5年的台灣網紅「北海道女婿」1日在社群分享，與家人至商場逛街時，見特斯拉正在展示，其中賞了「Tesla Model Y」，發現在日本價格與台灣相較，竟差了將近100萬台幣，貼文曝光，令網友傻眼「這是台灣民主的價值」。

北海道女婿在社群分享，日前在商場賞「Tesla Model Y」，發現同一台車款，在日本車價為558萬日幣（約新台幣113萬元），若考量日本近期購買電車補助政策，一輛有機會壓至新台幣85萬元左右；而在台灣，車子一但落地約為190萬元，扣除補助後，車價也沒有差距太多，仔細一算，台灣人買車竟狠狠地較日本人多花將近100萬台幣，在日本更是可以直接買2台車，心酸「差距大到懷疑人生」。

北海道女婿指出，在日本「Tesla Model Y」車價為558萬日幣，扣除電車補助，一輛約新台幣85萬元左右。圖／翻攝自北海道女婿臉書

貼文曝光，一名網友指出，不僅特斯拉，一台BMW在加拿大折合台幣100多萬，在台灣竟要賣至300多萬元，而賓士A系列在澳洲折合台幣也僅約100萬元，又澳洲薪水為台灣3倍之多，另一名網友則指出，若算上收入，台灣人買汽車的成本更是德國的6倍。

殘酷事實曝光，網友紛紛指出，台灣人賺得比他國少，食衣住行卻比較貴，「到底是哪裡有問題？」無奈道「那個價差的錢都是繳給政府的」、「台灣就是盤」，自嘲「這是民主的價值」引發討論。



