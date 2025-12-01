北海道室蘭1煉鋼廠爆炸 竄黑煙幸無傷亡
日本北海道室蘭市的日本製鐵煉鋼廠今（1）日凌晨驚傳爆炸。當地時間凌晨0點47分左右，煉鋼廠突發爆炸，瞬間竄出橘色火焰，並伴隨濃濃黑煙，附近居民聽到巨響後立即報案。
消防單位與日鐵表示，爆炸發生在高爐熱風輸送系統的「熱風爐」位置，幸運的是此次意外並未造成任何人員傷亡，事故原因目前仍在調查中。
國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／蔡尚晉
