北海道小樽中資滑雪場夾死5歲幼童 肇事設備廠驚呼：沒賣給日本！

日本北海道小樽的一處溫泉滑雪場，去年底發生「魔毯」電動步道直接夾死5歲小朋友的事件，極其駭人。這間滑雪場很早就被中資收購，肇事的設備也是中國製造，而日媒追蹤採訪時發現，「魔毯」的中國製造商驚呼，他們根本沒有賣這個設備去日本。

這起發生在去年12月28日的不幸事件，當時年僅五歲的後藤飛向小朋友與父母到朝里川溫泉滑雪場遊玩，搭上連接停車場與滑雪服務中心的「魔毯」電動步道後，在終點處跌倒，右臂被沒有停止的輸送帶捲進盡頭的金屬蓋結構物，愈捲愈緊，身上的衣物勒住脖子，就這樣被勒死在現場。

理應在捲入異物時馬上停止的電動步道完全失靈，持續猛力把後藤小朋友捲進去，直到媽媽緊急按下停止鍵才停住，但無法鬆開。這個魔毯設施是由中國河北省固安道沃機電公司製造，操作面板上寫得全部都是簡體中文，完全沒有日文，只用英文貼紙標示「緊急停止」按鈕。加上該電動步道先前早已發生過多次遊客跌倒的事故，很快就引起日本輿論的關切。

北海道小樽朝里川溫泉滑雪場夾死5歲幼童的中國製「魔毯」電動步道，操作板全部是簡體中文，完全沒有日文。翻攝Ｘ

日本警方已經朝過失致死罪進行進行偵辦，週二（6日）已正式對滑雪場辦公處所等地進行搜索，扣留了電腦與過去的事故資料紀錄。

2019年購置的中國製魔毯，但中國製造商「完全沒賣給日本滑雪場」

朝里川溫泉滑雪場的總經理玉川謙介去年底出面說明時表示，這套魔毯電動梯是在2019年購買設置，總共有三座。

日本新聞網（JNN）週三（7日）報導，他們直接採訪到位於中國河北省道沃機電的老闆雷桐。雷桐表示他非常震驚：「在事故設備上看到自家的標誌，我感到非常不可思議。因為我不記得有賣給日本滑雪場。」

雷桐受訪時表示，2018年曾有在日本的業者透過通譯提出，想要在日本採購設置道沃的魔毯設備，當時因為在日本並沒有負責維護設施的代理商，予以拒絕。到隔年，同一人又表示要在中國境內購買設置三座魔毯，於是出貨了三套設備。

然而，雷桐說：「出貨以後對方從未聯繫過裝設地點。正常狀況下，購買設施的滑雪場會定期聯絡維修保固，但發生事故的滑雪場，從未聯繫過我們。」

朝里川溫泉的魔毯出事時，現場並未配置操作員，雷桐向日本記者說這違反了該設施的使用規定：「配置監視員相當必要。根據我們的操作說明書，不僅是出口，入口也義務要求配置人員。（我們的產品）這 6 年多來從未收到過關於裝置故障或問題的投訴回饋。」

溫泉滑雪場最終老闆是中資，在當地有龐大事業群

日本網友根據工商登記與新聞報導紀錄進行調查後發現，朝里川滑雪場總經理雖然是日本人玉川謙介，也由他出面說明道歉，但擁有該滑雪場的株式会社Sasson集團，負責人其實是「陳大武」。在2022年，新聞還曾刊登朝里川溫泉滑雪場新任社長由中國河南省出身的企業家陳偉亭接任。

2022年的剪報，顯示夾死人的朝里川溫泉滑學場的社長早就是河南出身的中國人。翻攝X

株式会社Sasson在朝里川溫泉滑雪場一帶總共經營了八家設施，包括旅館、火鍋店等等，滑雪場只是其中之一。

日本工商登記的截圖畫面，顯示擁有朝里川溫泉滑學場的株式會社Sasson集團負責人的片假名拼音，其實是「陳大武」。翻攝X

玉川謙介在12月29日的記者會中說明，事故當天一早有測試這個魔毯設施，包括自動停止在內的功能一切正常。但如果依照該魔毯製造商的證詞，他們根本不知道設備賣到日本裝設，也沒收到過維修聯絡，這條魔毯電動梯步道2019年裝設以來有沒有真的檢修過，有沒有做過安全檢查？令人質疑。

中國老闆「不守規矩不守法」的壞印象引起日本人惱怒

近幾年由於日圓匯價猛貶，中國國內經濟景氣不佳，而有「社長簽證」之稱的投資移民日本管道門檻非常低，吸引了海量的中國人到日本置產，或者直接「潤日」舉家移民。北海道是被中資收購的重災區。這些中國老闆或中國住客經常不守當地規矩，與地方原本的日本社群起衝突。

一名在富士山附近經營旅社的中國老闆郭亞川，竟然因為鄰居的樹「擋住風景」而擅自下毒毒死樹木，顧人砍走。他去年受審時還哭訴請求不要重判，影響他與家人移民歸化日本的計畫。

