北海道巨熊學毀陷阱？400公斤怪力震撼破壞力 地方提高警戒

（記者許皓庭／綜合報導）北海道苫前町再度傳出棕熊靠近居民區的事件，一隻推估重達 400 公斤的巨型棕熊，在深夜中疑似試圖接近誘捕籠，竟以一掌推倒重達 300 公斤的捕熊陷阱。整個過程被架設在現場的攝影機清楚拍下，也讓當地對熊害的警戒再度升高。

根據日本《北海道文化放送》報導，事件發生於 12 日凌晨。監視器畫面顯示，當時積雪覆蓋地面，一隻體型異常巨大的棕熊緩步靠近小川地區的捕熊籠，接著抬起前掌，朝著以木樁固定的鐵籠施力，原本重量達 300 公斤的裝置瞬間被推倒，其力量遠超一般成熊，引發獵友會與居民高度關注。

獵友會指出，本月以來，小川周邊陸續發現新鮮熊跡，因此在該區布置陷阱，並以鹿肉與內臟作為誘餌，希望能盡早掌握熊的位置。然而從影像判斷，這頭棕熊的體重與力量明顯高於一般成熊，估計可能達 400 公斤，是一般公熊的兩倍左右，也因此能夠輕鬆將捕熊籠推倒。

報導提到，類似的巨熊蹤跡並非首次出現。今年 9 月，苫前町其他區域已有居民通報見到極為巨大的棕熊在道路附近徘徊，當時因無法比對個體特徵，未能確認是否為同一隻。但此次事件引發再度討論，地方人士推測，極有可能是同一頭巨熊跨區活動。

讓居民更加憂心的是，從監視器畫面來看，這隻巨熊似乎並未受陷阱影響，甚至能主動接近並破壞裝置，顯示牠可能已具有辨識「人類設置的陷阱」的能力，使既有的獵捕方法可能無法有效發揮。若巨熊持續在居民區周邊出沒，將使後續管理與捕獲行動面臨更嚴峻挑戰。

目前苫前町公所、警方與獵友會已加強巡邏並提高警戒，並提醒居民避免在清晨或夜間外出，農舍周邊亦需加強防護措施。由於冬季氣溫下降，棕熊在覓食過程中更可能接近人類活動區域，相關單位呼籲民眾一旦發現熊跡或疑似痕跡，應立即通報，以降低遭遇風險。

