北海道巨熊學聰明了？300公斤陷阱輕鬆推翻 驚人影片曝光

北海道苫前町一個用木樁固定在地、重約300公斤的箱式陷阱，被1頭棕熊輕鬆掀翻。翻攝自「北海道ニュースUHB」YT



日本近期熊害頻傳，儘管已經進入冬季，仍時常見到熊的蹤跡。北海道苫前町特地設置重達300公斤的「捕熊籠」，監視畫面卻拍到，一頭體型巨大的棕熊輕鬆推了幾下，捕熊籠就應聲倒地，除顯示熊的力量驚人外，也代表這些陷阱可能已無法發揮作用。

苫前町位在北海道北部沿岸，是日本知名的熊之町。綜合媒體報導，由於當地仍有不少熊出沒通報，因此獵人協會在熊出沒地點擺放箱式陷阱，裡頭擺放鹿肉，並用木樁固定，盼能捕抓到頻繁出沒的棕熊。

沒想到，監視器畫面拍到驚人一幕，在一個大雪紛飛的夜晚，一頭棕熊現身接近陷阱，卻沒被鹿肉的吸引，反而用熊掌推了幾下鐵籠，結果300公斤的陷阱便倒了。

從畫面推測，這頭棕熊大概重達400公斤，是一般公熊標準體重的兩倍，不只力氣驚人到令人無法置信，更令居民感到憂心的是，這頭熊可能已知道陷阱作用，也懂得如何應變，因此沒有上當，使得後續獵捕工作會變得更困難。

