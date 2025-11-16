北海道巨熊推倒300公斤陷阱箱 日人震驚

▲北海道400公斤巨大棕熊輕鬆推倒300公斤陷阱箱。（圖／翻攝自北海道ニュースUHB YouTube）

[NOWnews今日新聞] 日本今年熊襲事件頻傳，多次被目擊有野熊入侵人類生活地區，被視為日本知名「熊之町」的北海道北部苫前町，先前曾被發現400公斤棕熊因體型巨大無法進入陷阱箱，近日又有一頭400公斤巨熊被監視器發現，竟狠狠地推倒了重達300公斤的陷阱箱，這一畫面震撼了日本民眾，直呼現在連陷阱都對熊沒有用處。

根據北海道文化放送（UHB）等日本媒體報導，一隻巨大的熊在北海道北部的苫前町被攝影機拍到，即使已到下雪的季節，那裡仍然經常有人看到熊。

這段畫面是在11日至12日被捕捉到，一隻肥熊出現在大雪紛飛的鏡頭前，來到被白雪覆蓋的草地上，接近裡面擺放著鹿肉的箱型陷阱。

然而，從畫面中可看到，這頭棕熊沒有進去箱式陷阱，先在陷阱仔細查看，接著用前腳推動陷阱，這一箱式陷阱重達300公斤，且有用木樁固定，仍不敵巨熊的強大力量遭推倒，棕熊破壞了陷阱後隨即離開。

安裝攝影機的苫前町狩獵協會會長林豊行稱，這頭熊是一頭體型較大的熊，體重約 400 公斤。狩獵協會稱，11 月在該町多處發現腳印和其他痕跡，他們仍保持警覺。

這一畫面讓許多日本民眾感到震驚，「那些重達300公斤的籠子像小鳥籠一樣被撞翻了。如果這些龐然大物即使在冬天也不睡覺，而且還在四處覓食，那麼牠們唯一能去的地方就是人類居住區」、「這些熊難道都不冬眠了嗎」。

