北海道往新千歲機場巴士起火 41人急撤離逃命

日本北海道一輛機場接駁巴士於高速公路上突然起火燃燒，濃煙直竄天際，所幸車上41名乘客與司機全數安全撤離無人受傷。這起事件發生在巴士從札幌市區前往新千歲機場的途中，司機臨危不亂，立即通報公司並指揮乘客疏散，甚至在火勢蔓延前協助取出所有行李。事故導致高速公路交通一度受阻，消防單位出動十餘輛消防車到場處理，目前相關單位正調查起火原因。

日本北海道發生一起驚險的巴士火災事故，一輛行駛在高速公路上的機場接駁巴士突然後側燃起大火，現場冒出濃濃灰煙。根據負責營運巴士的公司表示，這輛巴士於當地時間上午10點10分從札幌市內的飯店出發，預計前往新千歲機場，卻在途中意外起火。

事發當下，巴士司機展現高度專業素養，第一時間透過無線電向公司通報緊急狀況。隨後，司機迅速引導車上所有乘客安全下車疏散，更在火勢進一步蔓延前，協助將乘客的行李全數卸下，確保乘客財物安全。所幸在這起事故中，巴士上的40名乘客與1名司機，總計41人全數平安無恙。為了不耽誤乘客行程，公司立即安排一輛正在回送途中的巴士前來接應，協助所有乘客繼續前往新千歲機場。

當地警方接獲事故通報後，立即聯繫消防單位前往現場處理。消防部門總計出動了十餘輛消防車到場進行滅火工作。由於事故發生在高速公路上，交通一度受到嚴重影響，造成車輛堵塞。目前，相關單位正針對這輛巴士的起火原因進行深入調查，以釐清事故發生的確切原因。這起事件雖然驚險，但由於處理得當，所有人員均安全撤離，未造成任何人員傷亡。

