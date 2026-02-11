北海道恐爆規模9強震？郭鎧紋：不排除近期發震！

生活中心／李筱舲報導



日前日媒報導指出，北海道十勝近海海底應力持續蓄積中，研究團隊表示「超巨大地震」時機已成熟，專家更直言目前已達到隨時可能發震的「滿期」階段。對此，台灣中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋表示，從歷史震災紀錄來看，日本的研究確實有事實根據，考量到近期能量釋放的規律，不排除北海道近期將發生大地震的可能性，呼籲各界切勿掉以輕心。









北海道恐發生「規模9強震」？郭鎧紋「指1現象」：不排除近期大地震的可能！

北海道十勝近海恐面臨大地震威脅，專家呼籲各界提高警覺。（圖／翻攝自維基百科官網）

能量蓄積400年！北海道十勝近海進入「隨時發震」階段

根據日媒報導，靜岡縣立大學與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的最新研究指出，北海道十勝近海地殼應力正持續加劇，已進入隨時可能爆發超巨大地震的「滿期」階段。專家透過分析25年來的地震數據發現，該區地震週期已超過平均的340至380年（距今已約400年），未來30年內發震機率最高達40%。面對極可能即將到來的威脅，研究團隊警告該區域已處於成熟發震狀態，呼籲各界務必加強海嘯避難演練與防災設施，以應對迫在眉睫的自然挑戰。

郭鎧紋認為日本的研究警訊是有根據的，示警「不排除北海道近期發生大地震可能」。（圖／民視新聞資料照）

從堪察加到青森！震央南移趨勢顯著，專家憂北海道近期發震

對此，據《中時新聞網》報導，氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋指出，北海道外海的「千島海溝」與「日本海溝」是同一條海溝，且歷史上曾有「震央沿海溝移動」的先例，如1952年十勝強震後，能量一路向北觸發堪察加半島規模9.0巨震。然而在去年情況反轉，自2025年7月堪察加爆發規模8.8強震後，震央有往南移的趨勢，同年12月青森已發生規模7.5地震。郭鎧紋認為日本的研究警訊是有根據的，並示警「不排除北海道近期發生大地震的可能」，呼籲大眾務必提高防震意識並做好避難準備。

原文出處：北海道恐發生「規模9強震」？郭鎧紋「指1現象」：不排除近期大地震的可能！

