北海道恐爆規模9.0強震？千島海溝應力蓄積 專家警告：板塊能量已達極限

日本東北大學最新研究顯示，位於北海道近海的「千島海溝」目前地殼變動異常，海側與陸側板塊呈現極其強烈的「固著」狀態，能量蓄積恐已達到引發規模9.0的巨大強震。專家指出，距離上次大地震已過去400年，呼籲民眾必須時刻做好防災準備。

根據NHK報導，由東北大學、北海道大學及海洋研究開發機構（JAMSTEC）的研究團隊，自2019年起，透過在千島海溝海底設置GPS觀測點，進行為期5年的調查。結果發現，海側板塊每年約向陸地方向移動8公分，而陸側板塊、接近海側板塊開始隱沒的區域之觀測點也以同步速度移動。

這項數據證實，2大板塊存在強烈的黏合狀態，形成所謂的「固著域」。研究團隊分析，假設從17世紀那場巨大地震發生後起算，這種每年8公分的固著狀態已持續約400年，目前所蓄積的變形能（應力），可能已足以引發「規模9.0等級」超強地震。由於上次發生巨大地震已是400年前的事，能量釋放壓力恐迫在眉睫。

東北大學災害科學國際研究所助教富田史章強調，2011年311大地震至今已過去14年。他沉痛呼籲，觀測結果顯示「同等級的巨大地震隨時可能發生」，民眾與政府應意識到此可能性，並盡早準備各項防災對策。

