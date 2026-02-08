北海道恐迎規模9強震？專家示警「400年週期將近」：已達成熟階段
國際中心／彭淇昀報導
北海道恐發生超大地震？日本放送協會（NHK）去年3月曾報導指出，北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發芮氏規模9的巨大地震，讓當地居民感到不安。
根據《共同社》報導指出，靜岡縣立大學和日本海洋研究機構團隊在6日宣布，他們分析了日本氣象廳提供的地震數據，發現北海道十勝近海海底的應力持續累積。
研究團隊利用2000年至2025年間北海道近海至東北近海板塊邊界附近發生的2.5級及以上地震數據，並根據各震級地震的發生頻率比例，計算地殼中累積的應力，在十勝近海區域，應力正在不斷累積，且累積程度逐年增加。
據報導稱，根據日本政府地震研究委員會的長期評估，北海道近海平均每340至380年發生一次巨大地震。由於上一次大地震發生在17世紀，距今約400年，該委員會估計未來30年內發生巨大地震的機率為7%至40%，也意味著極有可能即將發生。
對此，靜岡大學教授楠城一嘉也表示，「北海道近海發生巨大地震的時機已經成熟」。
更多三立新聞網報導
赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了
京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
魏哲家親赴日本！同框高市早苗畫面曝光 化身書迷驚呆首相
其他人也在看
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
寒流快到了！濕冷「雲街」已在台灣上空 鄭明典：氣溫將明顯下降
[Newtalk新聞] 寒流自今(7)日起逐漸南下，預計影響至9日清晨，低溫可能下探至6度。對此，前中央氣象局長鄭明典分享夜間影像，從圖中可以看到，代表極冷空氣的前緣的「雲街」已在台灣上方，且是含水量高的低雲。因此鄭明典示警，「等雲街到達，氣溫還會明顯降一波」。 氣象署指出，寒流今天逐漸南下，影響時間將持續到明天至9日清晨。明晚到9日清晨是這波寒流溫度最低的時間，桃園以北、東半部低溫8到10度；高屏、台東11到14度；北部沿海空曠和近山區等局部地區可到6到8度。預計9日白天才會回溫。 對此，鄭明典今日在臉書上分享夜間的衛星雲圖。鄭明典解釋，夜間影像也可以辨識雲街，圖片中紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。目前已可以很明顯地看到，代表極冷空氣前緣的雲街，已在台灣上方，且幾乎都是低雲，預計等雲街到達，氣溫還會有另一波下溫。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
全台急凍「下探6度」、12縣市發低溫特報 下周再迎冷空氣
寒流持續發威，今（8）日白天西半…
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
快訊／又濕又冷！4縣市大雨特報 一路下到明早
今（7）日寒流報到，各地氣溫明顯驟降，此外，受東北季風影響，部分地區有局部大雨發生的機率，氣象署於14時5分發布大雨特報，提醒4縣市雨勢將持續到明日清晨。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺
生活中心／李世宸、蔡承翰、陳威余、SNG 台北報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，但並沒有下雪，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪。氣象署提醒，週六越晚越冷。估計這波寒流最冷可能出現周日和周一，周二才會逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
寒流急凍12縣市！1縣市最低下探6度 下週「短暫回暖」時間曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感...
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
寒流殺到！今全台溜滑梯式急凍 越晚越冷最凍時刻下探6度
寒流正式叩關！揮別前幾日的溫暖天…
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
陽明山可能交管！寒流南下「周日體感僅2℃」 1000公尺山區有望降雪
寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。
日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票
日本眾院大選將在8號登場，碰上寒流攪局，北海道風雪交加，一片白濛濛，日本氣象廳針對北海道日本海沿岸發布「暴風雪警報」，而且連東京市區都有下雪機會。不少選民提前投票，各地投開票所嚴陣以待，準備除雪工具，
「寒流在路上」深夜南下 周日全台急凍低溫探8度
鋒面今（6）日通過，全台雲量明顯增加，北部、宜蘭及花蓮出現短暫降雨，其他地區也有降雨機率，白天高溫略為下降，入夜後氣溫將隨寒流南下快速下探。
入冬第二波寒流報到？今平地低溫跌破6度...愈晚愈冷 除夕天氣也曝光
隨著強冷空氣南下，全台天氣將明顯轉冷，今（7日）起氣溫快速下探，北台灣夜間低溫恐降至個位數，明後天（8、9日）更可能達到入冬以來第二波「寒流」等級，提醒民眾務必做好保暖與防寒措施。
第二波寒流急凍全台 低溫特報11縣市警戒
[Newtalk新聞] 全台「急凍挑戰」!第二波寒流於今天(7日)正式南下，氣象署已針對11縣市發布低溫特報，提醒民眾這波寒流的威力不容小覷，北台灣一早氣溫便有感下降，且預計全台將呈現「越晚越冷」的趨勢。 今天北部及宜蘭清晨約為16至18度，但入夜後台南以北與宜蘭的低溫將下探至12度左右，局部地區甚至可能出現10度以下的極端低溫。到了週日清晨，中北部及東北部整日高溫將不超過12 度，中部以北與東部入夜至清晨最冷時段，低溫更有機會下探至5到9度，民眾務必提前準備好最強效的保暖衣物。 在降雨與下雪機率方面，受到寒流影響，北台灣與東半部地區目前處於濕冷狀態。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，這波寒流降雪機率最高的時段落在週六深夜至週日白天，由於高空「0度線」下探至新竹以北約1500公尺以上，包括拉拉山、太平山等高海拔山區皆具備優渥的低溫與水氣條件，是目前全台最具降雪潛力的地區。此外，海拔較低的陽明山大屯山，若屆時溫度能逼近 0度且水氣充足，亦有機率迎來紛飛白雪。 受東北風增強影響，台南以北、東半部及離島地區將出現8級以上的