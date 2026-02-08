北海道恐迎規模9強震？專家示警「400年週期將近」：已達成熟階段

國際中心／彭淇昀報導

北海道恐發生超大地震？日本放送協會（NHK）去年3月曾報導指出，北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發芮氏規模9的巨大地震，讓當地居民感到不安。

2024年1月日本石川能登半島發生強震。（圖／AP／ASSOCIATED PRESS授權）

根據《共同社》報導指出，靜岡縣立大學和日本海洋研究機構團隊在6日宣布，他們分析了日本氣象廳提供的地震數據，發現北海道十勝近海海底的應力持續累積。

研究團隊利用2000年至2025年間北海道近海至東北近海板塊邊界附近發生的2.5級及以上地震數據，並根據各震級地震的發生頻率比例，計算地殼中累積的應力，在十勝近海區域，應力正在不斷累積，且累積程度逐年增加。

據報導稱，根據日本政府地震研究委員會的長期評估，北海道近海平均每340至380年發生一次巨大地震。由於上一次大地震發生在17世紀，距今約400年，該委員會估計未來30年內發生巨大地震的機率為7%至40%，也意味著極有可能即將發生。

對此，靜岡大學教授楠城一嘉也表示，「北海道近海發生巨大地震的時機已經成熟」。

