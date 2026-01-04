北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議

記者林宜君／台北報導

陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。

陳冠希身穿白色與卡其色拼接外套，搭配帽子，整體造型依舊時尚有型。不過，45歲的他以素顏示人，臉部紋路明顯，略帶疲態，讓部分網友感嘆歲月痕跡。（圖／翻攝自網路）

當天陳冠希身穿白色與卡其色拼接外套，搭配帽子，整體造型依舊時尚有型。不過，45歲的他以素顏示人，臉部紋路明顯，略帶疲態，讓部分網友感嘆歲月痕跡，也引發「素顏與上妝差別」的討論。有網友分享，看到陳冠希與秦舒培在滑道下方等候女兒上教練課，女兒一滑下來，他立刻上前遞水關心，被形容是「標準女兒控」。不少人也稱讚他的女兒外型可愛、顏值亮眼，成功圈粉。

陳冠希被形容是「標準女兒控」。（圖／翻攝自秦舒培IG）

回顧過往，陳冠希曾因婚前爆發的「豔照門事件」重創形象，演藝事業一度停擺。不過婚後他逐漸淡出螢光幕，生活重心轉向家庭，近年每次被巧遇，幾乎都是陪伴家人，形象轉為低調穩定。針對外界討論他的外貌狀態，也有網友指出，陳冠希先前出席時尚活動時看起來相當年輕，推測這次引發討論，主要是素顏與妝髮差異所致，認為私下陪家人時，自在自然最重要。

