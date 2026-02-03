北海道接機爽約客現身 稱已道歉付款 1原因業者不買單

台灣一名旅客日前預約北海道新千歲機場接機卻放鴿子，還封鎖對方，導致司機苦等2小時，引發台灣網友痛批「丟臉丟到國外」，包車業者更新進度表示，該名旅客已主動聯繫並支付預約接機費用，旅客解釋封鎖聯絡方式，是擔心遇上詐騙集團。不過業者對此不買單，認為雙方早在前一天就已成立群組並討論細節，且未要求預先付款，認為以詐騙為由封鎖，說法略顯牽強。

放鳥台灣客現身

一名經營包車接送服務的網友1日在Threads發文，尋找預約北海道機場接機卻臨時爽約的台灣旅客，稱該名旅客不但放鴿子，還封鎖LINE，讓司機苦等2小時，事件爆發後台灣網友群情激憤，網紅四叉貓還肉搜出這名奧客在高雄經營便當店。對此，原PO於2日再度發文表示，該名旅客已主動聯絡，承諾會支付車資。

封鎖理由扯很大

原PO同時貼出與旅客的對話截圖，旅客解釋，由於LINE系統提醒業者帳號可能涉及詐騙，因此未再聯繫，但仍願意支付預約接機費用3萬日圓（約新台幣6100元），並對造成困擾感到抱歉。對此，業者回應，雙方早在前一天就成立群組確認細節，之後才派車，且未預先收取任何費用，旅客以「疑似詐騙」為由封鎖，說法略顯牽強。

該名旅客向業者表示，此次是帶著妻小一同旅遊，因此行程安排上更加謹慎，並貼出群組截圖指出，LINE系統曾跳出提醒「此帳號非使用台灣手機門號註冊，請小心詐騙」，才會選擇封鎖。不過他也坦言，未進一步查證就封鎖，確實是自己處理不當。

貼文再度掀起網友討論，不少人不買單該名旅客的說法，直言「真的要詐騙，通常會先要求付款，金額也不會只有3萬日圓」、「明明是向日本業者訂車，對方使用日本門號很正常，怎麼會期待是台灣號碼」。但也有網友替旅客緩頰，認為對方年紀可能與父母輩相仿，不熟日本環境，擔心發生危險，或許只是處理方式不成熟，才引發這場風波。

