北海道接機爽約還封鎖「司機乾等2hr」台灣奧客身分起底

為求方便，不少民眾出國前會預訂機場接機服務，一名經營包車服務的網友指出，有台灣旅客預訂北海道新千歲機場的接機行程，卻在當天無故爽約，讓日本司機乾等2小時，聯繫後才發現遭對方封鎖。事件引發網友討論，不少人痛批丟臉；網紅「四叉貓」也出手查找，指出這名台灣奧客疑似在高雄經營便當店。

一名經營包車服務的網友昨（1日）在社群平台Threads上發文尋人，表示有一名台灣旅客預訂北海道新千歲機場的接機服務，然而當天司機在機場等候長達2小時，始終未見旅客現身，事後致電聯繫，才發現遭對方封鎖。

該名網友表示，日本相當重視信譽與守約精神，若臨時要取消服務，應事先告知，而非讓司機在機場乾等，儘管如此，包車公司仍已支付司機全額費用。

從LINE對話截圖可見，原PO在向客人確認班機號碼後，便將司機與客人一同加入接機群組，當時負責接送的日本司機表示「在到達大廳見」，隔天也再度於群組中傳訊提醒「貴賓，取完行李說一聲」，但始終未收到客人任何回應。

事後原 PO 試圖尋找該名旅客，卻發現對方已更換 LINE 與臉書頭貼。網紅「四叉貓」看到貼文後，隨即發揮肉搜能力，查出該名惡質台灣客的真實身分，指對方可能在高雄市經營一間便當店。

貼文引起網友討論，「這行為很不可取」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉都丟到日本去了，該付的錢應該給」、「該不會是怕便宜的交通方式停駛，先訂車當備案」、「丟臉丟到日本，才多少錢而已」，甚至有網友感嘆「我大學時期的愛店，常翹早上課去吃，沒想到會發生這種事」。

