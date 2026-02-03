北海道接送放鴿子當事人道歉了 辯怕詐騙

高雄一家便當店老闆，在北海道預約機場接送，結果放業者鴿子。（圖／東森新聞）





理由牽強，高雄一家便當店老闆，在北海道預約機場接送，結果放業者鴿子，讓車行在社群尋人，隔了一天當事人出面跟車行聯繫，願意付款，卻說怕被詐騙才沒回訊息，在台灣人看來也很牽強，認為他態度不佳，便當店持續被留負評。

車行業者反問出發前就聯繫，你說好的就代表同意，便當店老闆才承認是自己錯了，而他辯稱怕被詐騙的理由，在台灣人看來也很牽強，認為他態度不佳，便當店持續被留負評。

北海道大雪中機場接送，卻等不到人，被日本業者在網路協尋的台灣人許先生終於回訊息了，他說因為系統提醒是詐騙帳號，所以沒跟業者聯繫，還承諾對方，預約車子費用三萬日圓會支付，最後要求日本車行業者在社團再發文，說自己已付款，這樣的說法叫業者怎麼能接受呢？

機場接送李先生：「發訊息就是不回，把我拉黑（封鎖），大雪得開兩小時，司機空車開回去了，就越想越氣嘛。」

前一天還在氣頭上，業者顯然無法接受許先生的說法，他將雙方對話公開在社群，業者質疑透過LINE接洽，都說好的，你說的就代表同意，許先生才回，我的確沒做好。

車行業者再追問，你還是不願意承認，許先生這才承認我是錯的，整起事件，機場接送放業者放鴿子，後來又辯稱怕詐騙，遭業者打臉，許先生才承認錯誤，這樣的態度連台灣人也不買單。

民眾：「那只是一個提示，而不是說完全就是詐騙，老闆應該也會判斷這一點吧，對啊所以這是有一點點牽強的理由，應該是說他要主動，不是說要等他打電話來，也是一個推託的說詞。」

許先生一家人還在北海道旅遊，便當店持續公休，但粉專被灌爆，有人留言，老闆燒肉飯訂了，no show要付錢嗎？還有人說我想訂便當，要不要去取我再看看，是不是想要永久店休，事件看似因為當事人出面付錢好像落幕，但觀感不佳的負面評價，仍在發酵。

