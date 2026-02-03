北海道放鳥接機還封鎖！台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

一名台灣旅客日前在日本北海道預約新千歲機場接機服務，卻在抵達當天臨時失聯並封鎖聯絡方式，導致日本包車司機在機場苦等近兩小時，引發業者跨海在社群平台尋人，事件迅速在台灣網路延燒。隨著討論擴大，包車業者於2日更新進度表示，該名放鳥旅客已主動聯繫，並承諾支付原訂接機費用。

經營日本全境旅遊包車服務的業者1日在Threads發文指出，一名台灣旅客事前已完成北海道接機預約，雙方也在前一晚成立通訊群組，確認接機時間、車輛與司機資訊，對方亦曾回覆確認。然而旅客抵達後卻未現身，LINE聯絡帳號也遭封鎖，司機在機場等候約兩小時仍未見人影。業者無奈之下只好上網求助，尋找這位Line暱稱「元福」的台灣旅客。

貼文曝光後引發熱議，不少台灣網友怒批「這種人真的丟臉到極點」，認為已確認的商業預約不應無故爽約。網紅四叉貓也幫忙搜出當事人身分，疑似是在高雄經營便當店的許姓男子。

日本業者2日再度發文更新表示，該名旅客已於中午主動聯絡，解釋失聯原因是LINE系統曾跳出提醒，顯示業者帳號並非台灣門號註冊，讓他誤以為可能涉及詐騙，基於擔憂才會封鎖聯絡方式。旅客也坦承未進一步查證便直接封鎖，處理方式不當，並表示願意支付3萬日圓接機費用，對造成困擾致歉。

對於旅客的解釋，業者表示難以認同，強調雙方早在出發前就已完成行程確認，且並未要求預先付款，認為以「疑似詐騙」為由封鎖聯絡，與實際互動流程並不相符，根本是「無中生有編造的藉口」，直言「做人要講信譽，信譽沒有就什麼都沒了」。並且，只承諾會在社群平台如實說明目前已聯絡上、費用已處理的事實，不願意應該名旅客要求幫忙澄清，感嘆道：「大家做生意都不容易，誠實守信比較重要」。

