北海道放鳥接機、日本司機寒風中苦等！律師：潮水退了，台灣奧客就現形

記者李鴻典／台北報導

昨（1）日爆出有台灣人遊北海道時放鳥司機，害得日本司機在寒風中苦等2小時；網紅「四叉貓」也肉搜出放鳥台灣人的真實身分，該名放鳥包車業者的台灣人疑似在高雄開便當店，話題延燒。林智群律師感嘆，中國人現在不去日本了，潮水退了，台灣奧客就現形了。

昨（1）日爆出有台灣人遊北海道時放鳥司機，害得日本司機在寒風中苦等2小時。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

一名經營日本全境旅遊包車服務的網友，發文透露自己遭台灣遊客棄單，原PO貼出幾張聊天記錄截圖，透露對方是1日落地北海道新千歲機場，該名客人預訂了接機服務，公司並沒有提前收取任何費用。從聊天截圖中可以看到，原PO詢問航班號碼後，請對方加負責人的line好友，對方還詢問「在哪裡上車」，原PO表示「司機根據當天交通情況會告訴您上車地方，不會走太遠請您放心」。

接著當天負責接送的日本司機也加入line群組，表示「您好貴賓、到達大廳見吧」，當天下午司機再次傳訊息「貴賓，取完行李麻煩說下」，不過卻遲遲等不到回應，日本司機就這樣在機場苦等2小時未見人影，打電話給對方，不料發現已經被台灣遊客拉進黑名單，原PO直言「在日本信譽比較重要，我們也是要給司機算全部費用，如果要是取消請提前告訴我們都可以取消的，司機在機場等了2個小時，打電話才發現被拉進黑名單」。

話題在網路上引發討論，林智群律師感嘆，中國人現在不去日本了，潮水退了，台灣奧客就現形了。他說，自己猜那個人是想搭機場巴士，不確定是否可以趕上，所以訂了機場接送當備胎（超爛！），他也提到，四叉貓找出那個人，在高雄開便當店。

網友留言「丟台灣人的臉」、「明天上班去檢查辦公室便當名冊有沒有那間！！有的話我要把他抽起來！」、「將心比心！司機賺錢不容易！人家也有小孩要養！冰天雪地的！」、「做人不能心存僥倖，這行為也太糟糕了」、「自己做服務業的竟然做這種事情？！還丟臉丟到國外去？？當真是非常下流」。

但也有網友質疑「對岸用語跟文字，公佈一下下訂的資訊看看啊，不然也是隨人家造風向」，林智群律師回覆「有對話紀錄，也有找到人，在日本很多機場接送的都是中國人，用簡體字很正常」。

