北海道救難隊員太神！高難度滑雪救援 網友全跪了

北海道救難隊員太神！高難度滑雪救難，網友全跪了。圖／翻自@hokkaidowebnews

外國網友近日瘋傳一段日本北海道救難隊員的影片，可見他們為了營救一名在大雪中失去意識者，加上坡地地形的關係，救難隊員只能採用高難度的滑雪救援，但這一幕，讓網友們全跪了。

影片可見，事發在北海道二世古的一處滑雪場，一名患者失去意識，必須緊急救援。但由於現場的雪相當大，加上是坡地地形，因此救難隊員無法行走搬運，也無法開車，只能採用滑雪的方式救援。

只見這組人由兩人滑雪控車，一人直接在雪橇上為患者進行急救，另外還有一人負責監控環境。4人的黃金組合，讓這趟急救顯得完美，並克服高難度的雪地環境，因此網友們對於救難人員的超神技術與辛勞，都致上最高敬意。

就在本月18日，才傳出有一名中國男子，故意闖入目前已封山的日本富士山，結果下山途中不慎滑倒扭傷，無法行走而求救。這起事件引發日本人惹怒，當局也考慮強制實施救援收費制。

近期全球各地雪難事件頻傳，歐洲在近一個月內至少有17人死於雪崩。但救援專業人員就批評，很多死傷是「不必要發生」，他們指責有些滑雪者，並沒有確實做到帶著雪鏟、信標等齊全裝備上山，對雪崩也沒有概念，等於是「拿命滑雪」。專家建議，一定要攜帶完整的安全裝備，並與經驗豐富的夥伴同行，在進入山區前查看官方雪崩公告。



