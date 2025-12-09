北海道旅遊遇日本7.6強震！台人光腳「22樓衝到1樓」嚇喊：整棟樓像波浪

日本青森8日深夜發生7.6地震，有到北海道旅遊的台灣人拍下在飯店逃生的驚恐瞬間。翻攝自Threads@wig66666666



日本青森縣東方外海昨（12/8）日深夜23時15分（台灣時間22時15分）發生規模7.6強震，震源深度約50公里，青森縣八戶市出現最大震度6強，造成部分地區大停電與多人受傷，日本氣象廳隨即發布海嘯警報，提醒沿岸地區提高警覺，北海道、東京等地震感也十分強烈。

一名在北海道旅遊慶生的台灣旅客在Threads上分享驚魂瞬間，他表示地震發生時正待在飯店房間內，警報突然大響，緊接著強烈搖晃襲來，來不及多想便立即開門逃生，「住22樓一路走安全門衝到1樓鞋子都忘記穿。」

廣告 廣告

影片中可見，大批旅客沿著樓梯匆忙往下跑，抵達飯店一樓大廳時，人群個個神情緊張。原PO無奈苦笑：「說真的今天我生日，直接搞波難忘的。」

不少同樣在北海道的台灣旅客也留言回報狀況：「一切平安！我們人也在北海道，剛剛也是逃一樓」、「搖超久」、「我在函館的飯店7樓，這邊5強超級大！整棟樓跟波浪一樣在晃！」甚至有旅客以為樓下聚集人潮是「追星活動」，結果才驚覺大家是在避難。

也有網友提醒，地震時逃生不可輕忽，「地震不穿鞋很危險，要小心不要被碎玻璃之類的割傷囉！」、「可以向飯店櫃台借拖鞋」、「若建築採減震設計，有時高樓反而較安全，不一定要衝到一樓」。

日本首相高市早苗9日上午呼籲民眾未來一週仍須保持警戒，提前確認避難路線與場所，強調「只要有可能受到波及的地區，都需保持高度警覺」。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國