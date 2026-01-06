北海道旭川烤羊肉名店登台！炭火鑄鐵盤烤出極致羊肉，羊油炒飯超有鍋巴感

台北｜北海道旭川 成吉思汗大黑屋 中山北路店

到北海道必吃的美食中，烤羊肉絕對是不容錯過的美食之一，

第一次到北海道就深深愛上成吉思汗烤羊肉，銷魂的肉質、完全沒有羊羶味的肉質，

讓人吃過就念念不忘。如今成吉思汗大黑屋登台啦！

想念北海道烤羊肉滋味的朋友在台北就吃得到啦，太幸福了。

成吉思汗大黑屋位於熱鬧的中山北路上，附近有多個收費停車場，

雖然成吉思汗大黑屋來台一陣子了，生意仍舊非常好，

座位一位難求。想來用餐的朋友記得先線上訂位。

有一樓跟二樓的用餐空間，人多的話會被帶往二樓，

兩個人用餐的話大多安排在一樓。

椅子坐墊可以拉開，下方可放置衣物包包等，

空間很大，也不用擔心衣物沾染上烤肉的味道。

真的用炭火加熱鑄鐵烤盤。

餐廳還有提供圍兜兜，避免燒烤時噴濺到身上。

成吉思汗大黑屋的菜單，提供單點以及多人套餐，

點餐方式為手機掃描QRCode的方式點餐；餐廳沒有提供白開水，請另外點之。

選擇單點的方式，大黑拼盤、羊肩里肌以及鐵板炒飯，

一桌會給一份菜盤，如果要吃飯需要單點白飯，價格不太親民，

推薦可以點鐵板炒飯，桌邊現炒，吃法蠻特別的。

羊肉本身沒有經過調味或醃漬，所以品嚐時建議沾醬汁一起食用，

如果味道不夠旁邊有辣椒粉和胡椒粉可使用。

一開始服務人員會幫忙烤一次，邊烤會邊介紹如何烤以及烤到幾分熟，

之後就要自己烤囉，羊肉本身很新鮮，建議七分熟最好吃。

抽風機的風力很強，身上的烤肉味沒有想像中的濃。

一次可吃到四種部位的大黑拼盤，包含羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉 、羊菲力；

以澳洲直送的冷藏羊肉，不經冷凍、保留肉質最原始的鮮甜與軟嫩是其特色。

最受歡迎的羊肩里肌，是成吉思汗烤肉中最高人氣的一款部位，

肉質嫩而帶有油花，非常適合用來煎、烤，鮮美的肉質夾帶羊油的滑潤，口感豐富。

羊腿肉的肉質比較紮實帶有咬勁，相對比較不油膩；

塊狀的羊菲力，看似瘦肉沒有什麼油脂，但肉質細緻、柔軟，是珍貴的部位之一。

推薦最後可以點份鐵板炒飯，會等燒烤收尾後出餐，由服務人員在桌邊直接拌炒，

在烤盤上用羊油拌炒北海道產的米飯，帶著鍋巴香氣和蛋香，每一口洋溢焦香和與肉香，

相當不錯。不過店家人手稍稍不足，烤完後告知請幫忙上炒飯還等了好一陣子，

光是接待入門客人和上菜就忙到不可開交了。

以思念北海道烤羊肉的心情來享用成吉思汗大黑屋，羊肉肉質到位，新鮮沒有羊羶味，

不過沒有在北海道品嚐羊肉的那種驚豔感，以嫩度來說似乎還是北海道當地吃的略勝一籌，

不過對喜歡吃羊肉的朋友來說，倒是一間好選擇。

北海道旭川 成吉思汗大黑屋 中山北路店

所在地址：臺灣臺北市中山區中山北路二段74號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：02-2536-8668

文章來源：Irene's 食旅．時旅