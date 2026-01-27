北海道暴雪札幌交通大堵塞！ 導遊無奈嘆：開3小時手機還連的到飯店的Wifi

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日本北海道近日因受寒流影響，導致札幌JR往返新千歲機場路線的列車停駛，北海道、青森等區域也因暴雪與低溫導致交通堵塞。近日，一名正在札幌帶團旅行的導遊發文分享，北海道的塞車近況，他無奈表示，在車上搭了將近3小時的車，「本來想抬頭想看窗外到哪裡了，結果手機竟然還連的到飯店的Wifi」。貼文曝光後，引起網友熱議。

日本北海道近日因受寒流影響，導致札幌JR往返新千歲機場路線的列車停駛，北海道、青森等區域也因暴雪與低溫導致交通堵塞。（示意圖／Unsplash）

一名導遊在Threads發文分享，不少人關心他在札幌帶團的情況，想知道塞車的清況有多嚴重。因此他也特地發文說明，「巴士從飯店出發後我麥克風講了1小時20分鐘直到口乾了就坐下來滑了兩部40分鐘的Netflix劇，本來想抬頭想看窗外到哪裡了，結果手機竟然還連的到飯店的Wifi」，他也無奈表示，這就是「在北海道當導遊的日常」。

廣告 廣告

對此，不少網友認為塞車的情況實在是太誇張，但也有網友在留言區幽默表示：「走路是不是都比較快到」、「還能叫客房服務的感覺」、「太慘了吧.....」、「所以以後遇到這種情況，是否乾脆至少多待三天？」、「那不是根本就沒動嗎」、「想上廁所還不用擔心車不等你」、「夭壽阿.....有wifi還是飯店的....」

更多FTNN新聞網報導

日本強震示警一週內恐再發生！氣象署點名「這地區」要注意海嘯威脅

日本一蘭只剩觀光客在吃？ 旅日達人林氏璧曝真相：喜歡吃就去

日本「失眠神物」台灣也能買！好市多悄上架限購一顆 網評兩極：肩頸救星vs超濃塑化劑

