北海道暴雪癱瘓交通！ 新千歲機場困7千人、JR停駛困10小時

日本北海道冬季雪景迷人，但近日暴雪環伺，札幌一天內累積54公分積雪，嚴重影響當地居民生活，不少旅客還面臨新千歲機場的航班、聯外巴士及鐵路停擺，滯留當地1天以上，上網路尋求湊團包車，也有人被困在JR列車上近10小時，情況艱難。

綜合日媒報導，日本近日遭遇最強寒流，各地低溫與大雪已刷新入冬最低紀錄，以札幌市來說，這波寒流已創下1月份最高降雪紀錄，僅25日一天積雪以累積54公分，部分地區更出現超過112公分雪牆。

這場低溫與大雪幾乎癱瘓了札幌市區與新千歲機場的連結交通，據統計，25日高速公路封閉，機場巴士停駛，有旅客表示，興高采烈到北海道旅遊，沒想到落地就遇到這麼嚴峻的狀況，計程車需求量暴增，一車難求，不少人冒雪排隊，最後只能滯留機場。此外，受影響的還有130班JR列車，有旅客表示被困在JR列車上近10小時，相當崩潰，種種困境也讓人絕境逢生，有台灣旅客上網揪團包車，求盡早讓行程順利。

北海道下暴雪，新千歲機場與JR班機仍受影響中。翻攝自官網

旅遊達人943接受《中央社》訪問時建議，旅客目前最重要的是確保自身安全，也要掌握即時資訊，譬如交通資訊可直接到JR北海道官網查，看到「運転見合わせ」即是停駛；班機可上新千歲機場官網，巴士則是到北海道中央巴士官網，千萬別只依賴Google Maps做應變計畫。

943也提醒，遇到此類極端氣候，最好的方法是「能不動就不動」，在安全的連鎖咖啡廳或地鐵商場共構的建築避寒，若要移動也以「地鐵+計程車」的短途路程為唯一考量，別試圖進行跨城市長途移動，也不要自駕，畢竟大雪與結冰提升路面危險性。

943強調，旅遊期間若遇到大雪情報，就要盡早規畫應變，別讓大雪下來後才緊張。

