北海道暴雪！ 24小時「降51CM」 雪積到膝蓋

日本北海道，還有美國東部地區都迎來大雪。（示意圖／達志影像美聯社）

日本北海道和美國東部地區近日遭遇大規模暴雪襲擊，嚴重影響當地居民生活和交通狀況。北海道帶廣市24小時內積雪高達51公分，導致公車停駛、學校停課，新千歲機場取消近50個航班，JR北海道線也有90班列車被迫停駛。同時，美國東部多州也遭遇大雪，伊利諾州因降雪引發嚴重連環車禍，美國氣象單位更警告超過70%美國人口將面臨零下低溫，比往年同期低10至15度。

北海道帶廣市遭遇強烈暴雪，24小時內積雪達到51公分，雪量之大讓積雪堆到膝蓋高度。放眼望去，整個市區的道路幾乎被厚厚的白雪完全覆蓋，路邊堆起了一座座積雪小山。受此影響，帶廣市內部分公車在上午已經停駛，所有中小學也全面停課，以確保師生安全。

北海道其他地區同樣受到暴雪侵襲，札幌市早上6點的積雪已達45公分，且風勢和雪勢仍在逐漸增強。暴雪嚴重衝擊當地交通系統，新千歲機場已取消49個航班，JR北海道線也有90班列車被迫停駛。面對嚴峻的天氣狀況，當局提醒民眾非必要時應避免外出，以免發生危險。

在太平洋另一端的美國東部地區，大雪也覆蓋了紐澤西州多個地區，積雪情況嚴重到需要出動鏟雪車清除道路積雪。而在伊利諾州，大雪導致十輛汽車與聯結車發生連環車禍，造成公路一度被迫封閉。美國氣象單位預測，未來幾天情況可能更加嚴峻，超過70%的美國人口將經歷攝氏0度或以下的極端低溫天氣。與往年同期相比，這次氣溫驟降幅度高達10至15度，顯示此次寒流強度不容小覷。大家需做好保暖準備，密切關注天氣變化，確保安全度過這波極端寒冷天氣。

