北海道暴風雪狂襲！滑雪板「起飛了」、遊客被吹到跪地 纜車狂晃超驚險

北海道暴風雪狂襲。圖／翻攝自IG@ryo.sei.ho、X

日本北海道各地近日遭暴風雪侵襲，知名滑雪聖地「二世谷」首當其衝，不僅滑板變成「飛板」，眾人抵擋不住強風，只能趴在地上匍匐前進，有如災難現場。專家提醒，日本雪季容易遇到交通中斷狀況，建議旅客除了隨時關注天氣資訊，也應預留充足時間緩衝，確保旅遊安全。

日本26日受強烈冬季氣壓帶與高空寒流接連影響，西部、北部沿海地區降下大雪，包含二世谷、富良野等知名滑雪勝地都迎來暴風雪，現場能見度一度極低，許多滑雪客因此受困山區。

二世谷滑雪場成災難現場！滑雪客跪地、雪板變「飛下山」

在日台灣籍旅遊業者「小廖的北海道生活」在Threads上貼出二世谷滑雪場的「災難畫面」。他指出，26日突然遭暴風雪侵襲，眾人來不及因應被困在雪場中，為了逃離風暴，只能「匍匐前進」，連單板也被颳到半空中吹到山腳下。

北海道暴風雪狂襲。圖／翻攝自IG@ryo.sei.ho

貼文曝光掀起網友熱議，「東京也是，瞬間陣風超強的，大家來玩都要小心」、「在小樽也是大雪」、「好像明天過後」、「今天下午我在涉谷，風也突然變大起來」、「沒遇過這麼恐怖的」、「之前也體驗過伸手不見五指的二世谷暴風雪」、「昨天在小樽水族館外的風雪，也讓人感到無力」。

超驚險！纜車對決暴風雪「左右狂晃」畫面曝光

此外，也有遊客在X上分享驚險一幕，畫面可見暴風雪來襲時，有些人還在乘坐纜車，強風狠狠打在車廂上，左右擺盪讓人看了怵目驚心。

北海道暴風雪狂襲，纜車狂晃畫面超驚險。圖／翻攝自X

旅遊達人「傑西大叔」提醒，日本冬季很容易遇到航班取消、交通中斷，除了要關注天氣變化、鐵路公路營運狀況外，若要大範圍移動時，也建議多預留足夠時間作為緩衝。



