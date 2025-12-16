北海道暴風雪襲擊！季芹兒女3人「漂流海外」王仁甫逃過一劫

季芹與兒女3人上演海外漂流記。（圖／翻攝自季芹Instagram）





季芹與王仁甫結婚19年、育有1女1子，夫妻倆經常在社群平台分享家庭旅遊、生活點滴，全家人日前飛到日本北海道滑雪，想不到行程中卻遇上暴風雪來襲，造成3萬6千戶停電、交通大打結，班機被迫取消，季芹與兒女3人無奈上演海外漂流記。

季芹昨（15）日在社群發文，提到前一日原本預計要從北海道飛往東京，結果遇上大規模暴雪襲擊、班機被取消：「下一班能等待的是第二天晚上9點的班機，而且還不保證能正常起飛，所以決定取消機票改搭新幹線」，季芹與兒女3人一路從札幌機場坐火車到函館，再從函館搭早上的新幹線前往東京。

受到大自然災害影響旅遊計劃，季芹感嘆兩天的行程就這樣沒了，機票退票日幣45000元（約新台幣9145元）、新幹線到東京日幣105000元（約新台幣21338元）：「但⋯⋯來都來了，就衝一波函館朝市吧！母子三人的漂流記。」王仁甫搭乘其他班機正常起飛，但也延誤到半夜2點才抵達：「大爆雪不浪漫了。」



