北海道暴風雪！遊客滑雪突「看不見雪道」 大字躺平移動才下山

日本北海道多地自12月14日起持續遭遇暴風雪天氣，日本氣象廳26日表示，由於冬季氣壓影響，已向北海道日本海沿岸居民發出暴風雪警報，預計持續到27日晚間，北海道新千歲機場也取消了25個航班。根據《香港01》報導，有香港人在北海道二世古滑雪時險陷困，暴風雪大到完全看不到任何雪道。

報導指出，當時教練稱「很少有這麼大的暴風雪」，估計風速一小時超過50公里。遊客伍先生表示，26日中午12點仍可搭乘遊覽車前往雪道，但10多分鐘後就接獲通知指關閉雪場，離開時風雪太大，雪道全白什麼都看不到，最後只能以大字躺平的姿勢慢慢向下移動，小步滑落下山，半小時後才到達中途休息站。

報導並指，這場暴風雪約持續兩小時，直至下午兩點才逐漸變弱。旅行社東瀛遊表示，北海道返香港航班沒受到大影響，最多只延誤一小時。

