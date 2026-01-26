北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動

日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。

（圖取自JR北海道旅客鐵路公司網站）

日本遭遇入冬以來最強等級寒流，各地持續出現嚴寒、大雪，北日本冷到創下入冬新低紀錄，北海道札幌大雪也創下觀測紀錄。新千歲機場對外列車、巴士等宣布停駛，許多要前往機場的旅客在社群媒體上哀嚎，尋求前往機場的方式，也有旅客雖成功搭上列車，卻因中途停車仍無法抵達機場；剛降落的旅客也受影響，計程車一車難求，最後只能留在機場過夜。

團體旅客則相對幸運，交通部觀光署表示，據了解，目前團客沒有受到影響，業者都會變更行程或路線因應。

旅遊作家943建議，旅客若遇到類似情形，最重要的是注意安全並掌握即時資訊，千萬不要只看Google Maps，應直接上JR北海道官網查詢，看到「運転見合わせ」就代表列車已停駛。若要搭機，可至新千歲機場官網查詢航班動態；巴士部分主要為北海道中央巴士，官網首頁會公告停開路線。

943指出，極端天氣下最核心的邏輯是「能不動就不動」，可至最近的連鎖咖啡廳或地鐵站相連商場停留，若真的非動不可，應以「地鐵加上短程計程車」作為唯一考量，切勿嘗試跨城市的長途移動。

943建議，大雪情報發布時，還沒開始下雪就應開始準備，千萬不要想租車自駕，因為巴士、火車都停駛代表路況真的很糟，視線差、積雪深、路面可能會結冰，很滑也很危險。如果真的必須在市區移動，可以改搭乘地鐵。

如果遊客卡在新千歲機場，943說，機場裡有溫泉、飯店、餐廳，可詢問櫃檯是否提供睡袋或開放航廈過夜。若旅客還未到機場，因JR機場快線停駛，計程車會大排長龍又昂貴，航班已取消的狀況下，建議留在市區飯店比較安全、舒適。

另外，已有保旅遊不便險的旅客，一定要記得向JR或航空公司領取延遲證明書或運休證明書，額外花費的住宿、餐飲及交通收據也應妥善保留。