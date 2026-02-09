北海道札幌住宅爆炸 「房子夷為平地」釀1死5傷

日本北海道札幌市今（9）日清晨5時許，一棟2層樓的住宅發生爆炸。（示意圖／pexels）





日本北海道札幌市今（9）日清晨5時許，一棟2層樓的住宅發生爆炸，現場燃起熊熊火勢，消防人員在2小時後撲滅火勢，不過該棟住宅已倒塌、幾乎夷為平地，事故造成1死4傷。

綜合日媒報導，事發在今日清晨5時許，警方接獲多起「聽到爆炸聲」的通報，還有民眾表示從一樓就能夠看到火舌，還聞到瓦斯的臭味。經確認為位於札幌市手稻區的一棟2層樓住宅發生爆炸，附近住宅的窗戶都被爆炸震破，隨後燃起熊熊火勢，並且延燒到鄰近房屋。

廣告 廣告

火勢約在2小時後被撲滅，當事住宅已經倒塌，警消在現場發現1具遺體，另造成4名男女受傷。據了解，當時該棟住宅內有1對60多歲的夫妻、1名20多歲的女兒，其中60多歲的妻子失聯，警方研判死者就是該名妻子，目前正在進行身分確認。

更多東森新聞報導

玻璃保鮮盒藏恐怖陷阱！消防員示警：少做1事恐爆炸

新／山西科技公司工廠爆炸 至少7死仍有1失聯

巨大火球直衝天際！俄運油列車脫軌爆炸

