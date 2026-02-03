北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦

文／景點+ 張盈盈整理

位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。

圖 / 墨刻出版，以下同

円山公園 圓山公園

円山公園腹地廣大，林蔭茂密，円山動物園、北海道神宮和幾個運動場地都 算在公園範圍之內。秋天時能欣賞紅葉，春季更有1500 餘株櫻花紛紛綻放， 是札幌市內的賞櫻名所，不少別緻的咖啡、甜點和餐廳也都集中於此區。

円山公園

交通：地下鐵東西線「円山公園」站3號出口徒步約5分

地址：札幌市中央区宮ヶ丘011-621-0453

開放資訊：自由參觀

網址：maruyamapark.jp

円山茶寮

已經有近30 年歷史的円山茶寮，是由昭和時代古老 民宅改裝而成。這間咖啡店外觀雖不甚起眼，卻有 股神奇的力量，讓造訪客人忍不住放慢腳步。店內 放滿了各種類型的書籍，在悠揚的樂聲中，就算獨 自一人也可以盡情放鬆。

円山茶寮

交通：地下鐵東西線「西28丁目」站1號、2 號出口徒步約3分

地址：札幌市中央区北4西27-1-32

電話：011-631-3461

開放時間：11:00~22:00 (L.O.21:00)週四休息

Atelier Anniversary 円山店 アトリエ アニバーサリー

本店位在東京南青山的Anniversary，以「紀念日」 作為主題，店裡每個蛋糕都像是藝術品一樣，漂亮 地讓人不忍動手。特別推薦季節水果派，北海道產 新鮮水果盛放酥盒之上，酥脆爽口的滋味充滿了幸 福感覺。

Atelier Anniversary 円山店

交通：地下鐵東西線「円山公園」站1 號出口、「西28 丁目」站3號出口徒步約5分

地址：札幌市中央区北1 条西28-6-1

電話：011-613-2892

營業時間：10:00～18:00（tea room 11:00 ～ 17:00）

網址：www.anniversary-web.co.jp

円山動物園

位在札幌的円山動物園是北海道最受歡 迎、規模最大的動物園之一，有熱帶動 物館、類人猿館、海獸館等，冬天前往 動物園，還可看到企鵝、雪白的兔子、 狐狸和貓頭鷹等北國動物在雪地裡充滿 元氣的可愛模樣。

円山動物園

交通：地下鐵東西線「円山公園」站3 號出口徒步約15分

地址：札幌市中央区宮ヶ丘3-1

電話：011-621-1426

開放時間：3～10 月9:30～16:30、11～2 月9:30~16:00( 售票至閉園前30分)

網址：www.city.sapporo.jp/zoo

北海道神宮

具代表地位的北海道神宮， 在1869 年才隨著日本政府 一同進駐北海道。北海道 神宮是北海道總鎮守的守 護神社，每年最熱鬧的時 候就屬新年參拜和櫻花時 節，以知名櫻花為造型的 鈴鐺御守也相當可愛。

北海道神宮

交通：地下鐵東西線「円山公園」站2號出口徒步約15 分

地址：札幌市中央区宮ヶ丘474

電話：011-611-0261

開放時間：自由參觀；神門關閉時間約16:00~17:00

官網：www.hokkaidojingu.or.jp

かまだ茶寮 円山

狹窄的小巷弄裡這家超過70 年歷史古民家改建的和 風咖啡屋，古樸內部風格氣氛讓人瞬間放鬆，來這 不僅可喝茶吃甜點，讓人更雀躍的目標是店內推出 的手織り寿司，大約30 公分見方的平盤一端上桌， 幾乎沒有人不驚呼出聲的。

かまだ茶寮 円山

交通：地下鐵東西線「円山公園」站4號出口徒步約3分

地址：札幌市中央区南2条西25-1-31

電話：011-616-0440

營業時間：11:00~17:00 ( L.O.16:30 ) 週一休息

網址：kamada-saryo.com/access/

三岸好太郎美術館

出身札幌的畫家三岸好太郎是日本戰前現代主義的 代表畫家之一，在不到10 年的創作生涯裡，留下不 少個人色彩鮮明的作品。此棟由畫家親自設計、過 去為工作室的美術館，風格依然現代，而作品也橫 跨歲月，打動觀者的心。

三岸好太郎美術館

交通：地下鐵東西線「西18 丁目」站4 號出口徒步約10分

地址：札幌市中央区北2 条西15

電話：011-644-8901

營業時間：9:30~17:00 (入館至16:30) 週一休館

官網：artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/mkb/

走訪札幌圓山公園一帶，不僅能欣賞四季皆美的自然風景，也能在周邊的美術館、咖啡店與特色小店中，感受札幌最貼近生活的一面。這裡沒有觀光景點的喧鬧步調，取而代之的是從容、舒適、能讓人慢慢體會的旅程節奏。無論你是為了春季櫻花、秋季紅葉，或只是想在旅行途中找個能放鬆心情的散策路線，圓山公園與周邊街區都能帶來驚喜與療癒。下次來到札幌，不妨留點時間在這裡漫步，跟著季節的風景一起呼吸，把城市最柔軟的樣貌收進記憶裡。

