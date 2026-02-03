北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
文／景點+ 張盈盈整理
位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
圖 / 墨刻出版，以下同
円山公園 圓山公園
円山公園腹地廣大，林蔭茂密，円山動物園、北海道神宮和幾個運動場地都 算在公園範圍之內。秋天時能欣賞紅葉，春季更有1500 餘株櫻花紛紛綻放， 是札幌市內的賞櫻名所，不少別緻的咖啡、甜點和餐廳也都集中於此區。
円山公園
交通：地下鐵東西線「円山公園」站3號出口徒步約5分
地址：札幌市中央区宮ヶ丘011-621-0453
開放資訊：自由參觀
網址：maruyamapark.jp
円山茶寮
已經有近30 年歷史的円山茶寮，是由昭和時代古老 民宅改裝而成。這間咖啡店外觀雖不甚起眼，卻有 股神奇的力量，讓造訪客人忍不住放慢腳步。店內 放滿了各種類型的書籍，在悠揚的樂聲中，就算獨 自一人也可以盡情放鬆。
円山茶寮
交通：地下鐵東西線「西28丁目」站1號、2 號出口徒步約3分
地址：札幌市中央区北4西27-1-32
電話：011-631-3461
開放時間：11:00~22:00 (L.O.21:00)週四休息
Atelier Anniversary 円山店 アトリエ アニバーサリー
本店位在東京南青山的Anniversary，以「紀念日」 作為主題，店裡每個蛋糕都像是藝術品一樣，漂亮 地讓人不忍動手。特別推薦季節水果派，北海道產 新鮮水果盛放酥盒之上，酥脆爽口的滋味充滿了幸 福感覺。
Atelier Anniversary 円山店
交通：地下鐵東西線「円山公園」站1 號出口、「西28 丁目」站3號出口徒步約5分
地址：札幌市中央区北1 条西28-6-1
電話：011-613-2892
營業時間：10:00～18:00（tea room 11:00 ～ 17:00）
網址：www.anniversary-web.co.jp
円山動物園
位在札幌的円山動物園是北海道最受歡 迎、規模最大的動物園之一，有熱帶動 物館、類人猿館、海獸館等，冬天前往 動物園，還可看到企鵝、雪白的兔子、 狐狸和貓頭鷹等北國動物在雪地裡充滿 元氣的可愛模樣。
円山動物園
交通：地下鐵東西線「円山公園」站3 號出口徒步約15分
地址：札幌市中央区宮ヶ丘3-1
電話：011-621-1426
開放時間：3～10 月9:30～16:30、11～2 月9:30~16:00( 售票至閉園前30分)
網址：www.city.sapporo.jp/zoo
北海道神宮
具代表地位的北海道神宮， 在1869 年才隨著日本政府 一同進駐北海道。北海道 神宮是北海道總鎮守的守 護神社，每年最熱鬧的時 候就屬新年參拜和櫻花時 節，以知名櫻花為造型的 鈴鐺御守也相當可愛。
北海道神宮
交通：地下鐵東西線「円山公園」站2號出口徒步約15 分
地址：札幌市中央区宮ヶ丘474
電話：011-611-0261
開放時間：自由參觀；神門關閉時間約16:00~17:00
官網：www.hokkaidojingu.or.jp
かまだ茶寮 円山
狹窄的小巷弄裡這家超過70 年歷史古民家改建的和 風咖啡屋，古樸內部風格氣氛讓人瞬間放鬆，來這 不僅可喝茶吃甜點，讓人更雀躍的目標是店內推出 的手織り寿司，大約30 公分見方的平盤一端上桌， 幾乎沒有人不驚呼出聲的。
かまだ茶寮 円山
交通：地下鐵東西線「円山公園」站4號出口徒步約3分
地址：札幌市中央区南2条西25-1-31
電話：011-616-0440
營業時間：11:00~17:00 ( L.O.16:30 ) 週一休息
網址：kamada-saryo.com/access/
三岸好太郎美術館
出身札幌的畫家三岸好太郎是日本戰前現代主義的 代表畫家之一，在不到10 年的創作生涯裡，留下不 少個人色彩鮮明的作品。此棟由畫家親自設計、過 去為工作室的美術館，風格依然現代，而作品也橫 跨歲月，打動觀者的心。
三岸好太郎美術館
交通：地下鐵東西線「西18 丁目」站4 號出口徒步約10分
地址：札幌市中央区北2 条西15
電話：011-644-8901
營業時間：9:30~17:00 (入館至16:30) 週一休館
官網：artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/mkb/
走訪札幌圓山公園一帶，不僅能欣賞四季皆美的自然風景，也能在周邊的美術館、咖啡店與特色小店中，感受札幌最貼近生活的一面。這裡沒有觀光景點的喧鬧步調，取而代之的是從容、舒適、能讓人慢慢體會的旅程節奏。無論你是為了春季櫻花、秋季紅葉，或只是想在旅行途中找個能放鬆心情的散策路線，圓山公園與周邊街區都能帶來驚喜與療癒。下次來到札幌，不妨留點時間在這裡漫步，跟著季節的風景一起呼吸，把城市最柔軟的樣貌收進記憶裡。
[書籍推薦亮點]
BT21帶你以更自由、更深入的旅行態度前往北海道最熱門的景點！在札幌繁華的購物區，購買獨具特色的北海道特產和手工藝品，帶回家一份珍貴的紀念。
BT21愛的傳遞，溫暖你的心
不管是聰明小睡蟲KOYA、柔情王子美食家RJ、調皮小不點SHOOKY、跳舞天王MANG、天真CHIMMY、好奇心王子TATA，還是反轉肌肉COOKY，還有守護機器人VAN。只要翻開書，就可看見擁有迷人個性的明星漫步其中，用他們可愛的樣子療癒你。
BT21專屬筆記頁，留下超萌心情
書末附上筆記頁，貼心可愛的設計讓你能和BT21一起創造美好回憶；使用上全憑個人喜好，不管是旅行記錄、心得分享，或是想對宇宙明星愛的告白，都可以盡情書寫。就讓BT21閃閃發光的故事，透過你的文字，一直延續下去吧！
精美明信片，用手寫溫度傳達情意
你也一樣被BT21的魅力迷得不可自拔嗎？或是想要一起留下珍貴記錄？書中所附精美明信片讓人愛不釋手，可以收藏，也可以讓你在旅行中記下感動時刻，用手寫的溫度，保留滿滿回憶，也能傳達祝福與情意。
BT21帶你環遊世界：MOOK第3站──北海道【附獨家贈品】
》https://reurl.cc/2lONOE
超療癒九州佐賀必玩景點推薦！免費足湯 美麗祈願嬉野溫泉周邊順遊必訪一次看
其他人也在看
放棄美國轉籍中國 谷愛凌吐露內心話：世界不會原諒我了⋯
2026米蘭冬奧即將於2月6日登場，上屆北京冬奧引起轟動的中美混血「滑雪女神」谷愛凌，本屆確定再次披上中國隊戰袍出賽，參加自由式滑雪U型場地、大跳台和坡面障礙技巧項目，是中國
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
群創斜槓封裝夯1／出貨給SpaceX成入場券 洪進揚曝群創今年目標高階封裝
群創面板級封裝（FOPLP）打入特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX，訂單滿載成為各界矚目的焦點，群創董事長洪進揚在接受本刊專訪時表示，「不評論客戶，但是，拿到大客戶訂單證明攻半導體封裝有成，重要的是技術研發要持續跟上，雙腳並行才走得穩健，今年目標是高階的RDL（重布線層）通過客戶認證。」
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
賴清德民調奇蹟式回升？郭正亮曝2大原因：國民黨自己把分數送掉
《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、關稅稅率下調的順風車；相較之下，國民黨明明可以在這議題上發揮，卻白白錯失機會，不會利用當前情勢來為自己加分。根據......
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
菠菜清炒浪費50%營養！專家傳授2吃法吸收率翻倍 1族群千萬別喝湯
目前正值菠菜產期，市場上的菠菜不僅又肥又嫩，價格也很親民，成為許多民眾攝取綠色蔬菜的首選，但若只用水煮或清炒烹煮，會浪費菠菜50%的營養價值。營養師曾建銘近日發文傳授大家2種吃法，幫助菠菜營養吸收率翻倍，將一把30元的菠菜吃出300元的價值。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。